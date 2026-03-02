El Ayuntamiento de Huelva otorga licencia de obras para la construcción del nuevo Tanque de Tormentas

Archivo - Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha acordado este lunes conceder licencia de obras a Aguas de Huelva para la implantación de un colector de pluviales y la construcción de un recinto de tormentas en el Ensanche Sur.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente y presidente de Aguas de Huelva, Felipe Arias, ha celebrado el visto bueno a una actuación que arrancará a lo largo de este mes de marzo y cuenta con un plazo de ejecución de 16 meses.

"El objetivo es dotar a la ciudad de una infraestructura que es fruto, una vez más, de la planificación estratégica, porque se trata de no improvisar, sino de planificar, invertir y estar preparados en este caso frente a inundaciones, sequías, emergencias o episodios extremos, con el objetivo de garantizar el suministro, proteger instalaciones y fundamentalmente, dar seguridad a los ciudadanos", ha detallado el edil.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Huelva y Aguas de Huelva dan un nuevo paso en la consolidación de un modelo de gestión del ciclo integral del agua basado en "la eficiencia, la sostenibilidad y la planificación a largo plazo, reforzando la capacidad de la ciudad para hacer frente a los retos climáticos presentes y futuros".

Al respecto, Felipe Arias ha subrayado que "la gestión del agua es hoy una cuestión de seguridad y planificación estratégica. En Huelva estamos actuando". En este sentido, ha anunciado que "en las próximas semanas comenzarán las obras de un nuevo Recinto de Tormentas para prevenir inundaciones ante episodios extremos cada vez más frecuentes, pero también de cara a episodios de sequía", con una inversión superior a los tres millones de euros.

El edil ha destacado además que esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad. Así, ha recordado que la Junta de Andalucía invertirá 36 millones de euros en la modernización integral de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), contemplando nuevas estaciones de bombeo que se sumarán a las 133 ya existentes en la ciudad, la ampliación de su potencia, la renovación de conducciones y colectores, así como la incorporación de tecnologías más innovadoras.

"También estamos trabajando en la actualización de nuestros planes de emergencia conforme a estándares internacionales, reforzando protocolos ante sequías, inundaciones o caídas energéticas, en coordinación directa entre Protección Civil, Bomberos, Policía Local y los servicios técnicos municipales", ha añadido Arias. Nuestra prioridad es clara: garantizar el suministro, proteger infraestructuras críticas y dar seguridad a la ciudadanía. Se trata de no improvisar, sino de planificar, invertir y estar preparados", ha abundado.

TANQUE DE TORMENTAS

Un tanque o recinto de tormentas es una infraestructura hidráulica diseñada para almacenar de forma temporal grandes volúmenes de agua de lluvia cuando se producen precipitaciones intensas. Su función principal es evitar que el sistema de saneamiento colapse, reduciendo el riesgo de inundaciones en superficie y evitando vertidos incontrolados al medio natural.

En periodos de lluvias torrenciales, el tanque retiene el exceso de caudal y, una vez pasada la punta de la tormenta, bombea de forma controlada el agua hacia la depuradora para su tratamiento. De este modo, protege las infraestructuras existentes, mejora la eficiencia del sistema y refuerza la resistencia de la ciudad frente a fenómenos climáticos extremos.

La licencia concedida contempla la ejecución del tramo del colector desde la zona conocida como El Titán hasta la estación de bombeo, así como el edificio e instalaciones de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) y los colectores que parten de dicha infraestructura.

El proyecto tiene como objetivo sustituir la actual Balsa del Titán, prevista en el proyecto del Ensanche Sur, para la implantación de un aparcamiento bajo rasante en la zona. Las actuaciones incluyen la modificación del trazado del colector principal que recoge las aguas pluviales de la cuenca sur, adaptándolo a la ordenación del sector, así como la construcción de una EBAR con dos pozos independientes y un sistema primario de tratamiento de residuos sólidos.

Desde esta estación partirán dos tuberías de impulsión hacia el sur y un tercer colector hacia el este, garantizando la evacuación controlada de las aguas almacenadas. El edificio proyectado para albergar la estación de bombeo, de 182,32 metros cuadrados y una altura de 4,95 metros cumple con lo establecido en el planeamiento urbanístico vigente y cumple los parámetros de edificabilidad, ocupación y altura establecidos.

El proyecto cuenta con las preceptivas autorizaciones sectoriales, incluida la concesión de ocupación de 23,84 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre y la autorización para el uso de 1.332,80 metros cuadrados en la zona de servidumbre de protección, otorgadas por la administración autonómica competente. Los informes técnicos y jurídicos municipales concluyen que no existe inconveniente urbanístico para su ejecución.