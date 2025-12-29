El Ayuntamiento de Huelva presenta el Plan Cabalgata de Reyes Magos 2026, con un despliegue de más de 170 efectivos

Reunión de coordinación presidida por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, para la Vabalgata de Reyes. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha presentado este lunes el Plan Cabalgata de Reyes Magos 2026, un documento técnico que recoge el dispositivo integral de seguridad, emergencias y movilidad previsto para los actos del Heraldo Real, la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos en barco y la Cabalgata, que se celebrarán en la ciudad los días 3, 4 y 5 de enero, respectivamente.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la presentación del plan ha tenido lugar en una reunión de coordinación presidida por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en la que han participado representantes de todas las áreas municipales implicadas, así como responsables de la Policía Nacional y el 061, con el objetivo de ultimar la planificación y garantizar la máxima seguridad durante el desarrollo de los actos.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que este plan es "el resultado de un importante trabajo previo de coordinación y colaboración entre todas las áreas municipales y los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, que vuelven a demostrar su compromiso para que Huelva disfrute de unos Reyes Magos seguros y bien organizados".

Asimismo, Pilar Miranda ha subrayado que "la planificación anticipada y el trabajo conjunto son claves en eventos que congregan a miles de personas, especialmente familias y menores, y permiten ofrecer una respuesta eficaz ante cualquier incidencia, priorizando siempre la seguridad de la ciudadanía". Además, la edil ha apelado a "la colaboración ciudadana para disfrutar de todos los actos con seguridad y responsabilidad".

El operativo, coordinado desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, contempla el despliegue de más de 170 efectivos de seguridad y emergencias, distribuidos entre agentes de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y efectivos del Servicio de Bomberos, que prestarán servicio en los distintos actos del Heraldo Real, la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos y la Cabalgata. A este dispositivo se suma, además, la participación de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Portuaria, personal del 112 y servicios sanitarios, además de los efectivos municipales de las áreas de Cultura e Infraestructuras.

Todo ello se articula a través del Plan de Autoprotección ante Riesgos en Concentraciones Humanas, que contempla medidas preventivas, de intervención y de coordinación ante cualquier incidencia.

"Se trata de un plan muy trabajado, con una planificación exhaustiva que cubre todos los escenarios posibles y que pone el foco especialmente en la protección de los menores, que son los grandes protagonistas de estos días", según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno.

El operativo contempla dispositivos específicos para cada uno de los actos, con presencia permanente de los servicios de seguridad y emergencias desde el inicio hasta la finalización de las comitivas. Se han establecido zonas de seguridad, vías de acceso para los servicios de emergencia, itinerarios alternativos de evacuación y un sistema de coordinación operativa que permite la comunicación constante entre los distintos cuerpos intervinientes.

Asimismo, se refuerzan los dispositivos de seguridad ciudadana y control del tráfico, con cortes y desvíos planificados, retirada preventiva de vehículos en las calles afectadas por los recorridos y regulación de la movilidad para garantizar la permeabilidad de las vías de emergencia.

Especial atención se presta a la protección del público infantil, a la prevención de atropellos en el entorno de las carrozas y al control de las zonas con mayor concentración de personas, contando para ello con el apoyo de agentes a pie, voluntariado de Protección Civil y personal debidamente acreditado de la organización.

RECOMENDACIONES A LA CIUDADANÍA

Desde el Ayuntamiento de Huelva se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para el buen desarrollo de los eventos. Se recomienda no invadir el espacio destinado a las comitivas, mantener la distancia con los vehículos, evitar correr o empujar y seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y emergencias. En el caso de asistir con niños pequeños, se aconseja no separarse de ellos, llevarlos de la mano o en brazos e identificarlos con pulseras o tarjetas de contacto. Igualmente, se pide prestar especial atención a las personas mayores y a aquellas con movilidad reducida.

Asimismo, se aconseja a la ciudadanía planificar con antelación su asistencia a los actos, conocer los recorridos previstos y retirar los vehículos estacionados en las calles afectadas dentro de los plazos establecidos, con el fin de facilitar la movilidad y el acceso de los servicios de emergencia.

Por último, se insiste en la importancia de prestar atención en todo momento a las indicaciones del personal de seguridad y emergencias, cuya labor es fundamental para garantizar el normal desarrollo de los actos y la seguridad de todos los asistentes. Ante cualquier incidencia, se debe contactar con los efectivos desplegados en el dispositivo o llamar a los teléfonos 092 o 112.