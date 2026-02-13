El Ayuntamiento de Huelva promueve el buen uso del patinete entre los jóvenes

Taller 'Uso del Patinete en la Ciudad de Huelva'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Movilidad y Educación, ha desarrollado el taller 'Uso del Patinete en la Ciudad de Huelva', una iniciativa incluida en el proyecto municipal 'La Movilidad Comienza en el Colegio', con la que se busca implicar a los jóvenes onubenses como aliados estratégicos para promover el uso responsable del patinete eléctrico y la divulgación de la nueva normativa.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el programa ha contado con la participación de cerca de 50 alumnos de tres centros educativos de la ciudad: ÍES José Caballero, ÍES Rábida y SAFA Funcadia, que se han convertido en protagonistas de un proyecto concebido para crear un 'Grupo Motor' juvenil capaz de influir en sus iguales y en la ciudadanía en general.

La concejal de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, ha destacado que el objetivo "no es solo informar, sino sumar aliados entre los jóvenes, implicarlos en la construcción de una movilidad más segura, responsable y sostenible para Huelva. La movilidad comienza en el colegio, pero su impacto llega a toda la ciudad".

De esta forma, según ha insistido, "con este proyecto no solo divulgamos normas, sino que empoderamos a los jóvenes para que lideren el cambio".

Antes de la celebración del taller presencial, el alumnado recibió documentación sobre la nueva normativa municipal y de la DGT, participó en la elaboración de una encuesta sobre el uso del patinete eléctrico y llevó a cabo el trabajo de campo entrevistando a usuarios de distintos perfiles --edad, género, usos y hábitos-- para posteriormente analizar los resultados obtenidos.

Durante la sesión presencial se realizó la exposición pública de los datos, una puesta en común entre los tres centros participantes, un debate sobre la normativa vigente y la formulación de propuestas para mejorar el uso del patinete en la ciudad.

Además, en colaboración con Huelva TV (HTV) los propios alumnos realizarán entrevistas y grabaciones del taller, reforzando la visibilidad y el alcance de la iniciativa. El objetivo es que los propios alumnos elaboren contenidos informativos --noticias y reportajes-- que serán grabados en un programa especial en HTV, con el objetivo de difundir mensajes clave sobre movilidad segura y normativa vigente.

Paralelamente, los centros participantes han mostrado su disposición a que los estudiantes se desplacen a otros colegios e institutos de Huelva para sensibilizar a más jóvenes, ampliando el impacto del proyecto y consolidando su papel como embajadores del buen uso del patinete.

Asimismo, se ha propuesto al alumnado la creación de Reels y contenidos audiovisuales que se difundirán a través de las redes sociales del Ayuntamiento, reforzando la comunicación con la juventud en sus propios canales.

Por otro lado, Milagros Rodríguez ha subrayado que "se ha unido movilidad sostenible y educación porque los hábitos se construyen desde pequeños". "Igual que fomentamos el reciclaje o la vida saludable, queremos que la movilidad responsable sea un valor asumido por toda la ciudadanía", ha comentado.

En este contexto, la concejal ha recordado otras iniciativas municipales como la puesta en marcha del servicio de alquiler de bicicletas compartidas, la incorporación de autobuses eléctricos, el impulso de infraestructuras sostenibles y la estrategia para convertir a Huelva en Capital Verde del Sur de Europa.

Asimismo, este taller se alinea con la 41 edición de la Campaña de Educación Vial, que desarrolla la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ampliada este año a los alumnos de Secundaria, con especial atención al uso del patinete eléctrico, el respeto a las normas y la prevención de riesgos.