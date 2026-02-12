Junta destina más de 12.000 euros a impulsar espacios de ocio seguros para menores de Lepe (Huelva)

Archivo - Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LEPE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El director general de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta de Andalucía, Paco Mora, acompañado del delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, han informado este jueves sobre la línea de ayudas destinada a entidades locales y sin ánimo de lucro y empresas para impulsar la creación de espacios de ocio seguros para la infancia y la adolescencia, que ha permitido concienciar a 150 alumnos del IES La Arboleda de Lepe sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, también han asistido la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Subvenciones y Coordinación Administrativa, Carolina Reyes, y del concejal de Archivo, Biblioteca, Juventud y Deporte, Manuel Aurelio Madrigal, del Ayuntamiento de Lepe, y de Fabián Reyes, CEO del centro de turismo activo Waingunga.

Así, el director general ha subrayado que esta actividad se enmarca dentro de la línea 3 de subvenciones dirigidas a empresas para incentivar la responsabilidad social de las mismas en materia de uso seguro y responsable de Internet por la infancia, la adolescencia y la juventud, a las que el Gobierno andaluz ha destinado cerca de 735.000 euros, procedentes de los fondos Next Generation, para un total de 24 municipios de la provincia de Huelva.

En el caso concreto del municipio lepero, las tres empresas locales adjudicatarias de las ayudas, Aprendo Formación, Lexsuite Consulting y RM Reyma, han recibido una subvención de más de 4.200 euros cada una para el desarrollo del proyecto 'Difusión de los riesgos psicosociales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y promoción de habilidades para la autogestión responsable del tiempo en redes sociales y dispositivos móviles'.

Durante dos meses, y bajo supervisión profesional, se ha impartido una actividad formativa de concienciación a 150 alumnos de primero de ESO (12 y 13 años) del IES La Arboleda, incluyendo el taller de gestión de la responsabilidad y autocontrol 'El tiempo es Oro', sobre la utilización responsable de las nuevas tecnologías y uso de las redes sociales, en el que los propios alumnos han cuantificado el tiempo de exposición a pantallas y dispositivos móviles y han competido entre sí tratando de reducirlo.

El mismo ofrece una orientación constructiva de los principales riesgos psicosociales asociados al uso de los dispositivos móviles y las redes sociales, en un ejercicio práctico que sirva a los adolescentes para tomar conciencia sobre cómo gestionan el tiempo delante de las pantallas.

El programa se completa con una salida al medio natural para desconectar de los dispositivos digitales y tener un tiempo para la introspección, que ha consistido en una estancia de dos días y una noche en el centro de turismo activo Waingunga, donde los alumnos participantes han disfrutado de un campamento de desconexión digital con numerosas actividades deportivas y de ocio (fútbol, rocódromo, gymkana...) en el que han podido comprobar los beneficios de la conexión con la naturaleza, de reducción de la dependencia tecnológica y fomento de la interacción social.

El director general de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta, Paco Mora, ha explicado que "desde el Gobierno de Juanma Moreno existe un compromiso de impulsar actividades de ocio seguro en el ámbito digital, especialmente entre nuestros niños y adolescentes, para garantizar su seguridad y, al mismo tiempo, concienciarlos sobre un uso responsable de las nuevas tecnologías y de gestión del tiempo de exposición a las pantallas y dispositivos electrónicos".

Estas subvenciones, convocadas en régimen de concurrencia no competitiva, tienen como objeto fomentar una cultura de responsabilidad social entre las empresas, involucrándolas activamente en la protección de la infancia, la adolescencia y la juventud frente a los riesgos que se pueden encontrar en Internet, mediante, por ejemplo, la formación al personal empleado sobre cómo protegerlos en el entorno digital, realizando campañas publicitarias o de difusión, financiando estudios y análisis sobre los hábitos de la navegación de las personas menores de edad o desarrollando herramientas y servicios que prioricen su seguridad.