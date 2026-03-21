El Ayuntamiento de Huelva renueva más de 3.000 metros cuadrados de calles peatonales en la barriada de La Hispanidad

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, visita las obras del proyecto de rehabilitación de las calles peatonales de la barriada de La Hispanidad . - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva encara la fase final del proyecto de rehabilitación de las calles peatonales de la barriada de La Hispanidad con una nueva actuación en la calle Gómez de Avellaneda, que culmina la conexión con Santos Chocano y que alcanza cerca de 3.000 metros cuadrados renovados, dando así continuidad a todo el itinerario urbano renovado.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado en una nota que "estamos en la recta final de la reforma de la calle Santos Chocano, culminando su conexión con Gómez de Avellaneda y dando continuidad a todo el itinerario peatonal de La Hispanidad".

En este sentido, ha subrayado que "esta actuación supone un paso más en la integración de este entorno, incorporando la plaza de cabecera y, sobre todo, mejorando la accesibilidad con una nueva rampa, escaleras adaptadas y un acceso fundamental para vehículos de emergencia".

Asimismo, la primera edil ha puesto en valor la ampliación del proyecto inicial, señalando que "sumamos 800 metros cuadrados más a la actuación prevista, alcanzando cerca de 3.000 metros cuadrados renovados, lo que demuestra nuestra capacidad de escuchar a los vecinos e incorporar mejoras reales".

La alcaldesa ha querido también agradecer la colaboración vecinal "por la paciencia y tolerancia que han tenido, soportando las molestias de unas obras que se han prolongado más de lo previsto, pero que hemos ampliado para dar respuesta a sus demandas, transformando una zona residual y degradada en un nuevo espacio de convivencia". Finalmente ha asegurado que "estamos haciendo una Huelva más habitable, más accesible y más segura, actuando donde realmente se necesita".

Por su parte, la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha explicado que "con esta intervención rematamos una actuación integral en tres calles peatonales de La Hispanidad, eliminando espacios degradados y transformándolos en zonas accesibles, seguras y agradables".

Ponce ha incidido en la importancia del acceso para emergencias, señalando que "la integración de la plaza y la habilitación de este acceso era una necesidad prioritaria, porque garantiza que ambulancias, bomberos o servicios públicos puedan llegar sin obstáculos".

Además, ha destacado que "esta última fase no estaba prevista inicialmente, pero la incorporamos para dar continuidad al proyecto y responder a las demandas vecinales, ampliando la actuación en 800 metros cuadrados" para de esta forma "seguir avanzando en un modelo de ciudad más funcional, donde la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos están en el centro", ha concluido.

DETALLE DE LAS OBRAS

Las obras en la calle Gómez de Avellaneda suponen la última fase de la reforma de la calle Santos Chocano, dentro del proyecto global de rehabilitación de las calles peatonales de la barriada de La Hispanidad, que ha incluido también Mateo Alemán y Ramón de Campoamor.

La intervención se centra en el encuentro entre Santos Chocano y Gómez de Avellaneda, donde se está llevando a cabo la renovación del pavimento y la integración de la plaza que conforma la cabecera de la calle.

En este espacio, se está actuando sobre una superficie de 375 metros cuadrados, incluyendo el revestimiento de taludes con piedra caliza. Uno de los aspectos más destacados es la mejora de la accesibilidad, con la sustitución de la rampa y escaleras existentes por una solución adaptada a la normativa vigente, así como la habilitación de un acceso para vehículos de emergencia, en coordinación con el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Esta actuación se suma a las ya realizadas en el conjunto del proyecto, que ha permitido la eliminación de antiguos terrizos que generaban problemas de insalubridad, para su transformación en espacios pavimentados, accesibles y más seguros.

En total, se han renovado cerca de 3.000 metros cuadrados, incluyendo la sustitución de redes de saneamiento y abastecimiento, así como la reorganización del arbolado para mejorar la amplitud y la luminosidad de las calles.

La incorporación de esta última fase ha supuesto una ampliación de 800 metros cuadrados sobre el proyecto inicial, con el objetivo de dar continuidad al itinerario peatonal y garantizar la integración de todos los espacios intervenidos.

Además, la habilitación de accesos para vehículos de emergencia responde a una línea de actuación municipal que ya ha permitido intervenir en más de 15 puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante cualquier urgencia y mejorar la seguridad en todos los barrios.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Huelva continúa avanzando en su compromiso con "un urbanismo más accesible, funcional y orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos".