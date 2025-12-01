El Ayuntamiento de Huelva saca a licitación por 71,5 millones el servicio integral del alumbrado público hasta 2038

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha dado vía a la documentación necesaria para sacar a licitación el servicio integral del alumbrado público de la ciudad para los próximos 12 años por valor de 71,5 millones de euros. Además, el Ayuntamiento de Huelva se compromete a asumir el compromiso de gastos, de unos seis millones de euros aproximadamente en los presupuestos anuales hasta 2038.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, la fecha de inicio del contrato está prevista para el 1 de mayo del año que viene, por lo que se reservan para 2026, 3,8 millones de euros --de mayo a diciembre-- y más de dos millones de euros para 2038 --de enero a abril--.

Así, empresas a nivel nacional e internacional competirán por hacerse cargo de un contrato que supone ofrecer un servicio integral que incluye el consumo de energía del alumbrado exterior, la renovación y mantenimiento del alumbrado exterior e interior, así como las instalaciones eléctricas y térmicas de los edificios municipales y fuentes ornamentales, en este caso sin incluir el coste de la energía consumida.

En concreto, supone la gestión energética; el mantenimiento; la reparación o reposición de todos los elementos deteriorados en las instalaciones, bajo la modalidad de garantía total; obras de mejora y renovación de las instalaciones; la elaboración y ejecución de los proyectos de mejora por medición de eficiencia energética, de las instalaciones y edificios municipales; además de otros trabajos directamente relacionados con el objeto del contrato.

Así, la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva, Mariló Ponce, ha explicado que se trata de sacar a licitación un contrato de alumbrado "sin precedentes" en la ciudad porque "se enmarca en el Plan Director de Innovación de Huelva que persigue una ciudad climáticamente neutra.

"Esto se traduce en una importante apuesta por la digitalización de todos los servicios e infraestructuras, pero también incluye actuaciones de formación para la favorecer la empleabilidad en el sector, importantes apartados de concienciación ciudadana, para la divulgación y sensibilización social sobre la importancia del ahorro energético además de inversiones singulares, en espacios emblemáticos de la ciudad", ha abundado.

Al respecto, el Plan Director de Innovación de Huelva tiene el objetivo de avanzar en la transición hacia un modelo de ciudad más sostenible, inteligente y eficiente. En este sentido, el nuevo contrato se presenta como una gran apuesta por la eficiencia energética dentro del objetivo de conseguir una ciudad climáticamente neutra y el compromiso firme del Ayuntamiento de Huelva con la integración de las nuevas tecnologías, en iniciativas vanguardistas vinculadas con el concepto de SmartCity.

De esta forma, dentro de la Misión Europea 100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras para 2030, que hasta el momento está limitada a siete ciudades españolas, se ha incluido a Huelva como 'ciudad follower' por lo que la capital onubense está inmersa en el diseño y aprobación de la Misión Climática Huelva 2030, a partir de la materialización del Acuerdo Climático de Ciudad.

TRANSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN VERDE Y DIGITAL

De este modo, según ha señalado la concejal, para conseguirlo, es "fundamental" este contrato que gestionará de manera integral el servicio de alumbrado de la ciudad, con una apuesta "sin precedentes" por la automatización y la digitalización, con plataformas que monitoricen y gestionen tanto la gestión, como el consumo de las instalaciones.

Pero, además, se incluye un apartado de innovación social, con actuaciones de formación para generar oportunidades de empleo en el sector; experiencias piloto en barrios o polígonos industriales convertidos en campos de pruebas para el desarrollo empresas especializadas en innovación energética; medidas para la concienciación social, con actuaciones de divulgación y concienciación.

Unas actuaciones que se enmarcan en la optimización de las externalidades generadas por la propia ejecución del contrato para facilitar la transición y transformación verde y digital de Huelva y aquellas otras necesarias para su correcta ejecución, con la aplicación de criterios de responsabilidad social.

Actuaciones que se concretarán en la oficina técnica de dirección de proyectos de inversión, los servicios de medida y verificación y monitorización, la Oficina DemoLAB, el apoyo a la formación para favorecer la integración de la ciudadanía en la realidad energética perseguida y existente en Huelva, la divulgación y concienciación social sobre materias en eficiencia energética y neutralidad climática, el desempeño de actuaciones en instalaciones eléctricas de apoyo en festejos municipales eventuales y actuaciones extraordinarias por medición.

Además, entre las prestaciones del nuevo contrato se incluyen también otros apartados como relativos a gestión energética, tales como ejecución de las técnicas de gestión energética y explotación necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato y la optimización de los consumos energéticos, incluida la gestión del suministro energético, junto con los costes de la energía demandada (debiéndose asumir únicamente los costes de energía del alumbrado público), la conducción y vigilancia de la instalación y el seguimiento de su funcionamiento.

También se incluye el mantenimiento, como actuaciones como ejecución de las tareas de operación y mantenimiento preventivo descritas en el pliego de prescripciones técnicas, para lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones, con todos sus componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo de su rendimiento y de todos sus componentes al valor inicial.

Además, se incluye reparación o reposición de todos los elementos deteriorados en las instalaciones, bajo la modalidad de garantía total; Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones, que serán financiadas por la adjudicataria, que recuperará el importe de la inversión mediante los ahorros en consumo energético conseguidos dentro del periodo de vigencia del contrato, incluyendo el mantenimiento con garantía total de estas nuevas instalaciones ejecutadas.

Asimismo, se proyecta la elaboración y ejecución de los proyectos de mejora de eficiencia energética de las instalaciones y edificios municipales.

REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE TOROS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Huelva rehabilitará el año que viene el entorno delantero de acceso principal a la Plaza de Toros, renovando completamente el acerado de un espacio peatonal de 1.476 metros cuadrados. Para ello, la Junta de Gobierno ha dado vía libre al convenio con los propietarios del entorno de la Plaza de Toros, para la cesión temporal del uso de la parcela afectada, con la intención de acometer la urbanización de los aledaños de propiedad privada, pero uso público.

Además del convenio a formalizar, en el documento aprobado, el Ayuntamiento asume el compromiso de consignar en el ejercicio 2026 el presupuesto necesario para hacer frente a las obras. Se trata de la reurbanización del entorno oeste de la Plaza de Toros de la Merced de Huelva, donde se sitúa su acceso principal, dado "el pésimo estado" en que se encuentra la actual pavimentación y el compromiso expreso del equipo de Gobierno. Un espacio de titularidad privada pero de uso público, con calificación de área peatonal.

La actuación a realizar por el Ayuntamiento de Huelva, tiene una superficie de 1.476,23 metros cuadrados entre las líneas de bordillo de la avenida Cristóbal Colón, la calle Ayamonte, la calle Guadalcanal y la línea quebrada que conforma la fachada de la plaza de toros.