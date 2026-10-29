Ayuntamiento de Riotinto (Huelva) celebra el expediente para declarar Lugar de Memoria Democrática a la Columna Minera

Archivo - Imagen de archivo de la Columna Minera de Riotinto. - UGT - Archivo

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva) se ha hecho eco del inicio del procedimiento impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para declarar a la Columna Minera de Riotinto como Lugar de Memoria Democrática, un paso que la institución local considera clave para "honrar la memoria" de los vecinos y familias que defendieron la legalidad republicana tras el golpe militar de julio de 1936.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Consistorio ha calificado este avance de "oportunidad para seguir acercando la historia a las nuevas generaciones", remarcando que "recordar sus nombres y su compromiso forma parte del respeto al pasado y de la defensa de los valores democráticos".

Asimismo, ha subrayado la relevancia de esta medida para preservar el legado de quienes partieron de la comarca minera en los primeros días de la contienda.

La expedición histórica estuvo integrada principalmente por mineros de Nerva y Minas de Riotinto, así como por trabajadores, sindicalistas y voluntarios de municipios como Valverde del Camino y San Juan del Puerto. La marcha de este contingente hacia Sevilla constituye uno de los episodios de resistencia al levantamiento militar "más significativos" de Andalucía.

Recuerda el Consistorio que el 19 de julio de 1936, la columna fue emboscada en el enclave de La Pañoleta, en el municipio sevillano de Camas. Las investigaciones recogidas en el expediente detallan las muertes y la posterior represión sufrida por los supervivientes, muchos de los cuales fueron sometidos a consejos de guerra sumarísimos y ejecutados.

La propuesta de declaración tramitada por el Ministerio tiene carácter inmaterial y abarca tanto la memoria colectiva del contingente como los distintos espacios vinculados a su trayecto y a la represión posterior.

Entre los puntos señalados figuran Minas de Riotinto, Nerva, Valverde del Camino, San Juan del Puerto, La Pañoleta y diversos emplazamientos de la capital hispalense, como las murallas de La Macarena y las fosas comunes del cementerio de San Fernando.

Con la apertura formal del expediente, la Columna Minera queda inscrita de forma provisional en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática, lo que conlleva la aplicación cautelar de los mecanismos de protección previstos en la legislación vigente.