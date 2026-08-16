El Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva) agradece la "solidaridad" vecinal ante el incendio de Niebla

Bomberos trabajando en el incendio de Niebla en el término municipal de Berrocal (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva) ha expresado este domingo su "más sincero y profundo agradecimiento" a los profesionales y entidades que han trabajado frente al incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla, una vez que el Plan Infoca lo ha dado por estabilizado. Así, ha destacado la "solidaridad" mostrada por sus vecinos ante la acogida en su teatro municipal de los vecinos desalojados por el incendio.

Asimismo, y como consecuencia de esta emergencia, el Consistorio ha anunciado la suspensión de un viaje a Isla Mágica previsto para el próximo 22 de agosto con el fin de destinar los recursos municipales a los gastos derivados de la atención a las personas evacuadas.

En una publicación a través de sus redes sociales, consultada por Europa Press, la administración local ha puesto en valor la actitud de sus habitantes tras "los momentos de angustia vividos" y ha destacado que Zalamea la Real ha demostrado ser "un pueblo solidario, unido, generoso y comprometido". Así, ha dado las "gracias" a "cada vecino" que "ofreció sus casas, acercó alimentos, colaboró con los equipos de emergencia" o "simplemente tendió una mano, demostrando que en los momentos difíciles la localidad no deja a nadie atrás".

En este sentido, tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía sobre la estabilización de las llamas, el Consistorio ha extendido su reconocimiento a quienes estuvieron "en primera línea" poniendo su "esfuerzo, profesionalidad y compromiso al servicio de la ciudadanía".

Entre ellos, ha destacado el trabajo del operativo del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Cruz Roja, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, Emergencias 112, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Servicio Médico 061, Policía Autonómica y los profesionales de los Colegios de Trabajo Social de Huelva y Sevilla.

De igual manera, el agradecimiento institucional se ha dirigido hacia la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la ONG World Central Kitchen por su "solidaridad y apoyo en unos momentos especialmente difíciles".

A nivel más cercano, el Ayuntamiento ha ensalzado la labor "incansable" de los trabajadores municipales, hermandades, asociaciones y comercios, dedicando además unas palabras "especialmente emocionadas" al pueblo vecino de Berrocal y a las aldeas de Marigenta, El Membrillo, El Pozuelo, Las Delgadas y Montesorromero por su cercanía durante la incertidumbre.

Por otra parte, abordando una medida derivada de esta crisis, el Ayuntamiento ha comunicado formalmente la cancelación de la excursión de ocio programada a Sevilla. La corporación ha explicado que, "debido a las circunstancias excepcionales" y a los "gastos extraordinarios que está suponiendo la atención y manutención de las personas evacuadas", se ha visto en la obligación de suspender el viaje a Isla Mágica.

El Consistorio ha asegurado ser "consciente de la ilusión que este viaje había generado entre los participantes" y ha lamentado "profundamente" el perjuicio ocasionado.

"No obstante, ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo, el Ayuntamiento considera prioritario destinar los recursos municipales disponibles a garantizar la atención, el alojamiento, la manutención y las necesidades básicas de las personas afectadas", ha justificado, agradeciendo finalmente la "comprensión" ciudadana ante una decisión que, subrayan, se adopta "por responsabilidad".