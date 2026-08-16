Berrocal agradece a Zalamea la solidaridad brindada a los desalojados por el incendio de Niebla (Huelva)

El incendio de Niebla deja un paisaje desolador en Berrocal (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

BERROCAL (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Berrocal (Huelva) ha trasladado su "más profundo agradecimiento" al pueblo de Zalamea la Real, al Ayuntamiento de Zalamea la Real y, "de manera muy especial", a su alcalde, Diego Rodríguez, por "la extraordinaria acogida, solidaridad y hospitalidad que brindada durante estos días tan difíciles" al ser el municipio que más ha sufrido el incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla.

Según ha indicado el Consistorio berrocaleño en una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, "en momentos de incertidumbre y preocupación, encontrar las puertas abiertas, la cercanía y el apoyo de todo un pueblo" es algo que "nunca" olvidarán.

Precisamente, este domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo desde el Puesto de Mando Avanzado que se ha dado por estabilizado tras diez días de "intensa" lucha contra las llamas, lo que ha permitido autorizar el regreso a sus viviendas de la totalidad de las 417 personas de 11 municipios afectados que habían sido desalojadas de manera preventiva por la proximidad del fuego. Uno de los más afectados y con más evacuados ha sido Berrocal.

"Gracias a todas las personas que, desde el primer momento, han puesto su tiempo, sus instalaciones, sus recursos y, sobre todo, su corazón al servicio de quienes lo necesitaban. Desde Berrocal, gracias de corazón al Ayuntamiento, a su alcalde, a los trabajadores municipales, voluntarios, asociaciones, colectivos y a cada vecino y vecina que ha contribuido a hacernos sentir acompañados y cuidados durante estos días", han concluido desde el Ayuntamiento de Berrocal.