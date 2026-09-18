Berrocal (Huelva) traslada a Sánchez "la necesidad de mirar al futuro y recuperar la tierra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero. - Francisco J. Olmo - Europa Press

BERROCAL (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Berrocal (Huelva), Ángel Luis Romero, participó este jueves en el encuentro mantenido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por el incendio forestal de Niebla, donde le trasladó "la necesidad de mirar al futuro y recuperar la tierra",

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, el encuentro permitió trasladar de primera mano "la realidad que están viviendo los municipios" y, sobre todo, "la necesidad de que, una vez superada la emergencia, se abra una nueva etapa centrada en la recuperación, la restauración y el apoyo a los pueblos y a quienes viven del territorio".

Por ello, el alcalde de Berrocal quiso poner "especialmente" de manifiesto que detrás de las hectáreas quemadas "hay mucho más: familias, explotaciones, apicultores, agricultores, ganaderos, empresas, empleo y, en definitiva, una forma de vida ligada a nuestra tierra".

Además, el primer edil hizo entrega al presidente del Gobierno y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen de un bote de miel de Berrocal, cuya etiqueta llevaba un mensaje escrito por el propio Ayuntamiento: "Te entregamos una pequeña parte de nuestra tierra, que tu compromiso ayude a que no sea el último bote de miel".

Así, desde el Ayuntamiento han explicado que es una frase sencilla que "resume una de las principales preocupaciones del municipio: que el incendio no suponga la desaparición de actividades, recursos y formas de vida que forman parte de nuestra identidad y que deben seguir formando parte de nuestro futuro".

"Porque recuperar Berrocal no significa únicamente recuperar el monte. Significa recuperar nuestra tierra, nuestra actividad, nuestros recursos y las oportunidades para seguir viviendo y trabajando aquí", han abundado.

Desde este modo, el Ayuntamiento de Berrocal ha agradecido la visita y el encuentro mantenido con los representantes municipales afectados, y esperan que este contacto "se traduzca en compromisos y actuaciones concretas para la recuperación de los municipios" porque "Berrocal quiere seguir siendo tierra de futuro".