Bomberos rescatan a varias personas atrapadas en un incendio de un bloque de viviendas en Isla Cristina (Huelva)

Edificio de Isla Cristina en el que se ha registrado este viernes un incendio con varias personas atrapadas y otra atendida por los servicios sanitarios. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio Provincial de Huelva trabajan este viernes en las tareas de extinción de un incendio en un bloque de viviendas de Isla Cristina en el que varias personas quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y otra ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios.

Según han indicado el Servicio de Emergencias 112 y el propio Consorcio de Bomberos, a las 11,00 horas se ha recibido el aviso de un incendio en la primera planta de un bloque de edificios de la calle Valverde del Camino de Isla Cristina.

En un principio, varias personas quedaron atrapadas, pero el consorcio ha confirmado que han podido salir todas. Además, una persona ha tenido que ser atendida por el 061, aunque no ha trascendido su estado de salud.

Hasta el lugar se ha desplazado el parque de Ayamonte con cinco bomberos y tres vehículos. Las causas del incendio por el momento se desconocen.