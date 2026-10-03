'Buzonautas' logra el primer premio de 'Ven al Parque 2026' tras imponerse entre los 35 grupos participantes

'Buzonautas'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo onubense 'Buzonautas' se ha proclamado ganador de la presente edición del certamen musical 'Ven al Parque', organizado por el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico. La formación se ha impuesto entre los 35 grupos y artistas participantes en esta edición, logrando la mayor puntuación otorgada por el jurado y superando en más de 20 puntos a la segunda propuesta clasificada.

Según ha precisado el Consistorio onubense en una nota, darán a conocer próximamente el lugar y la fecha de celebración del concierto correspondiente al certamen. Por su parte, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha felicitado a 'Buzonautas' por este reconocimiento y ha destacado que "una vez más, 'Ven al Parque' nos permite comprobar que Huelva tiene una escena musical muy viva, con artistas y grupos de enorme talento y con propuestas muy diferentes entre sí".

En este sentido, Molina ha señalado que "el éxito de participación de esta edición demuestra que las bandas onubenses esperan cada año esta convocatoria y encuentran en ella una oportunidad para dar a conocer su trabajo y compartir su música".

Asimismo, Molina ha valorado la consolidación de un certamen que "forma ya parte del calendario cultural de la ciudad y que tiene precisamente ese objetivo, apostar por nuestros artistas, apoyar sus proyectos y poner en valor todo el talento que existe en Huelva". En relación, ha reconocido que "somos una tierra de arte y de creadores, y la música es una parte fundamental de esa riqueza cultural, con propuestas que abarcan estilos muy diferentes y que merecen espacios para crecer, darse a conocer y llegar al público".

En contexto, 'Buzonautas' es una banda de Huelva formada en 2020 e integrada actualmente por Juan Manuel Domínguez, voz y guitarra; Manuel Vargas, guitarra solista y coros; David Muñoz, batería; y Juan Ángel Flores, bajo. Su propuesta se sitúa dentro del rock alternativo, con influencias de indie rock y post-grunge. Desde sus comienzos, la formación ha desarrollado una trayectoria vinculada a la creación musical propia y cuenta entre sus trabajos con 'En el Ártico' (2020), 'Vértigo' (2022), 'Fundido a negro' (2024), 'Donde Cayeron' (2025) y 'Desde el Umbral' (2026).

De este modo, el jurado del certamen ha valorado las diferentes propuestas atendiendo a criterios "como el estilo, la innovación, la calidad, la sonoridad y la imagen", de acuerdo con las bases de 'Ven al Parque'. El objetivo de esta convocatoria es "ofrecer una plataforma a los grupos y artistas de la ciudad para mostrar sus creaciones y contribuir a la difusión de la música que se está haciendo actualmente en Huelva".

Con esta nueva edición, 'Ven al Parque' "vuelve a poner de relieve la pluralidad de la escena musical onubense, dando cabida a diferentes géneros, sensibilidades y formas de entender la creación musical". Así, la convocatoria se suma a la programación cultural municipal como un "espacio destinado a respaldar a los artistas locales y favorecer que sus propuestas puedan seguir creciendo y conectando con el público".