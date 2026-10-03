Protecció Civil enviará este sábado un ES-Alert ante un posible "minihuracán mediterráneo"

Dirigentes de Protecció Civil y el Meteocat - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil enviará este sábado por la tarde un ES-Alert a los móviles en las comarcas del litoral y prelitoral catalán --a excepción de las Terres de l'Ebre--, además de todas las comarcas de Girona y el Moianès (Barcelona), ante la posibilidad de un "minihuracán mediterráneo", que podría dejar 200 litros por metro cuadrado en 6 horas en algunos puntos.

La subdirectora general de coordinación y gestión de emergencias de Protecció Civil, Imma Soler, ha pedido este sábado en rueda de prensa restringir "las actividades que impliquen movilidad" desde las 20.00 de este sábado hasta este domingo a las 14.00 en una comparecencia junto a la directora del Meteocat, Sarai Sarroca y el jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà.

El plan Inuncat está activado en fase de emergencia y el Meteocat ha activado una alerta por intensidad y acumulación de lluvia con peligro muy alto, con la previsión de que el temporal alcance su máximo durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo y empiece a remitir a partir de la tarde del domingo.

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