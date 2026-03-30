Calañas (Huelva) celebra el próximo sábado el primer Concurso de arrastre de piedras con mulos

Presentación en la Diputación de Huelva del primer concurso de arrastre de piedras con mulos. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Pista Hípica de Calañas (Huelva) acogerá el próximo sábado, 4 de abril, el I Concurso de arrastre de piedras con Mulos. Organizado por la Asociación Cultural 'El Relincho' de la localidad, este evento, según ha señalado la diputada de Cultura, Gracia Baquero, "nace con la ilusión de convertirse en una cita importante para el municipio y para toda la provincia", y ha puesto en valor que "durante generaciones, los mulos han formado parte de la vida cotidiana de los pueblos, del trabajo en el campo, del esfuerzo diario y del vínculo entre personas y animales".

Según informa la Diputación en una nota de prensa, Baquero ha manifestado que este concurso "no solo recupera esa memoria y la acercan a las nuevas generaciones", sino que además de la propia actividad deportiva y de exhibición, es también "un punto de encuentro, un día de convivencia, de orgullo por nuestras raíces y de unión entre vecinos, asociaciones y visitantes".

"Eventos como este llenan de vida nuestros pueblos, dinamizan la cultura local y mantienen vivas nuestras tradiciones más auténticas", ha destacado la diputada, quien ha subrayado "el trabajo, la ilusión y el esfuerzo de la Asociación Cultural El Relincho, porque organizar un evento por primera vez requiere valentía, compromiso y mucho cariño por su para que todo salga bien y para ofrecer a Calañas y a la provincia un día especial".

En este sentido, Baquero ha añadido que la Diputación apoya este tipo de iniciativas "que nacen de las asociaciones, de la gente que trabaja por mantener vivas las costumbres y por generar actividad cultural y social en los municipios".

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación El Relincho, José Manuel Picón, ha explicado que este primer concurso de arrastre de piedras con mulos es "una innovación", porque el sábado previo a la romería, en Calañas "siempre se hacen exhibiciones o carreras de cinta, la gente monta a caballo, pero ahora la figura del mulo se está reivindicando y tiene un gran empuje".

Al respecto, Picón ha explicado que este animal, "tan unido a la vida agrícola, no solamente son bestias para disfrutar, sino que sirven para trabajar, sin ellos no se podía labrar, sembrar, y su labor ha sido siempre importante en el día a día de la gente del campo".

Hasta la fecha hay cerca de 40 mulos inscritos, "muchos de la zona de Sevilla". El concurso consiste en arrastrar una piedra con distintos kilos en un recorrido de 180 metros de largo y un tiempo máximo de seis minutos. Existen tres categorías --mulo chico, mulo mediano y mulo grande--, con trofeo y un premio económico para cada una: los primeros premios son 300 euros, los segundos 200 y el tercer premio 100 euros. También se establecen varios premios especiales como el premio local, el de el mejor mulo y el mejor gañán, que es la persona que tira del animal.

El vicepresidente de la asociación ha explicado que, una vez terminado el concurso, tendrá lugar la actuación de un grupo musical "y ambiente de tardeo y fiesta".

Por su parte, el alcalde de Calañas, Diego Carrasco, ha agradecido el trabajo que viene realizando la Asociación Cultural del Relincho para poner en marcha este primer concurso y su apuesta por los mulos, "que siempre ha tenido una categoría más baja, pese a que este animal ha sido una verdadera herramienta de trabajo, rastrando vertederas y trillando en las antiguas actividades agrícolas, en las eras de nuestros campos andevaleños".

Además, el alcalde ha señalado que en el municipio hay muchas personas aficionadas a los enganches, "de ahí que sea un acierto poner en valor el mundo de los caballos, de los mulos y el sector equino en general, que en la comarca y en toda la provincia viste a las romerías y les da tanto realce".

El alcalde ha agradecido también la colaboración de la Diputación de Huelva en este evento, y ha invitado a toda la ciudadanía de la provincia "a que se acerquen, que ya estará de prerromería en el pueblo y es un día festivo para salir a la calle y disfrutar".

El Ayuntamiento de Calañas cortará al tráfico el lugar del concurso desde las 8,00 horas hasta las 15,00 horas para que todos los participantes que tengan que acceder a la pista hípica "puedan hacerlo con los vehículos y que no haya ningún tipo de problema".