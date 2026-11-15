Candidatos de Huelva para las elecciones generales del 29N: listas completas al Congreso y al Senado

Los candidatos al Congreso de los Diputados por Cádiz del PSOE, Gabriel Cruz; del PP, María del Pilar Miranda; de Adelante Andalucía, Carmen María Martín, y de Vox, Tomás Fernández. - EUROPA PRESS

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña electoral para las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, ya está en marcha. La Junta Electoral Provincial ha proclamado oficialmente las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Huelva. Sin embargo, muchos ciudadanos todavía desconocen quiénes forman parte de las listas completas de cada partido, más allá de los candidatos que encabezan las distintas propuestas. Por ello, repasamos todas las candidaturas que concurren por Huelva para que los electores puedan conocer a los aspirantes a representar a la provincia en las próximas Cortes Generales.

Andalucía elegirá un total de 60 diputados al Congreso en estos comicios, uno menos que en las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023. Esta reducción se debe a que la provincia de Cádiz pierde un representante como consecuencia de su evolución demográfica, pasando de nueve a ocho escaños. En el caso de Huelva, no se producen cambios en el reparto, los ciudadanos podrán elegir a cinco diputados para el Congreso y a cuatro senadores para la Cámara Alta.

En la provincia onubense concurren diez candidaturas al Congreso de los Diputados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Adelante Andalucía, Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), Vox, Partido Popular (PP), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos y Frente Amplio (FA). Por su parte, seis formaciones presentan candidaturas al Senado: PP, Senado de Progreso (coalición integrada por PSOE, IU y Sumar), Podemos, Adelante Andalucía, Vox y PCTE, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

Respecto a la composición de las candidaturas al Congreso de Huelva, la lista del PP tiene como número uno a María del Pilar Miranda, a la que siguen Manuel García, María Asunción Grávalos, Antonio Carlos Vázquez y María de los Ángeles Moreno. En el PSOE, el cabeza de lista es Gabriel Cruz, con María Luisa Faneca, Ángel Luis Romero, Mónica Montaño y Diego Rodríguez en los siguientes puestos.

La candidatura de Vox sitúa al frente a Tomás Fernández, acompañado por Ana Celia Díaz, Francisco Miguel Fernández, Lidia Sosa y Fausto Andrés Fúnez, mientras que Adelante Andalucía concurre con Carmen María Martín como número uno, seguida de Juan Jesús Alcón, Ángela González, José Antonio Martínez y María Gracia González.

Por su parte, Hermes Gómez lidera la papeleta de Podemos, completada por María Bella Segovia, Carlos Quintero, Irene María Reyes y José Antonio González. En Frente Amplio, el primer puesto lo ocupa Rebeca Martín, por delante de Ismael Romero, Celia Ruiz, Carmelo Feria y María Esperanza Ramos.

Completan el abanico de candidaturas al Congreso por Huelva el PCTE, con Cristina Reina como cabeza de lista junto a José Antonio Morales, Irantzu Chenoll, Guillermo Pedro Alonso y Margarita Zaida Ochando, y Frente Obrero, que presenta a Rafael Vicente Frías en el primer puesto, seguido de María Inés Sierra, Pablo Angulo, Mara Franch y José Manuel Perulero.

Asimismo, la lista de SALF parte con José Luis Rubio al frente, acompañado de Ana María Núñez, Álvaro Rubén Cubas, Ester Columé y José Antonio Vera, y la de Pacma la encabeza Juana María Gómez, seguida de Mario López, Alicia Beatriz Rodríguez, Juan Manuel Díaz y Josefa María Mesa.

ESTAS SON LAS SEIS CANDIDATURAS AL SENADO

En cuanto a las candidaturas a la Cámara Alta, el PP concurre al Senado por Huelva con Manuel Alberto Fernández como cabeza de lista, seguido de Bella Verano en segundo lugar y Juan Manuel González en el tercero. Por parte de la coalición Senado de Progreso (integrada por PSOE, IU y Sumar), el primer puesto lo ocupa María Eugenia Limón, a quien acompañan Pablo Valdera y Mónica Rossi.

Asimismo, la representación de Adelante Andalucía tiene como número uno a Juana María Fernández, por delante de Rafael José Vélez y Rosa Elizabeth Tortosa, mientras que Podemos presenta a Carmen Borrero al frente de su lista, junto a José Luis Borrero como número dos y Esperanza Delgado como tercera.

Completan la oferta electoral al Senado por la provincia onubense Vox y el PCTE, que concurren con un único candidato cada uno: Carlos Bermejo, en el caso de la formación de Santiago Abascal, y Marcos Villalba, por parte de los comunistas.