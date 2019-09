Caraballo, "satisfecho" con las cifras pero insiste en que la provincia de Huelva "necesita un empujón"

Publicado 24/08/2019 11:05:14 CET

El presidente de la Diputación de Huelva y del Patronato Provincial de Turismo, Ignacio Caraballo, se ha mostrado "satisfecho" con las cifras que ha arrojado en lo que va de verano el sector turístico, pero ha insistido en que la provincia "necesita un empujón".

En una entrevista concedida a Europa Press, Caraballo ha manifestado que, por el momento, "se han cubierto las expectativas pero se han incorporado a la oferta otros países que durante años se han mantenido cerrados al turismo por distintos conflictos y están haciendo competencia al destino 'Huelva'".

"Esto nos hace redoblar los esfuerzos y es lo que hemos hecho en estos meses asistiendo a muchísimas ferias y realizando grandes inversiones para promocionar a la provincia turísticamente", ha señalado Caraballo, quien ha lamentado que "los precios se hayan tenido que congelar".

En este sentido, ha precisado que está "satisfecho" por lo que le traslada el sector, pero tiene claro que la provincia "necesita un empujón" por el problema de la estacionalidad.

Al respecto, ha vuelto a insistir en la importancia de un aeropuerto en Huelva. "Yo no quiero un aeropuerto para subirme yo sino porque los empeesarios turísticos lo demandan, ya que si no hay aeropuerto no hay crecimiento".

Por tanto, ha invitado a "todos lo que critican la llegada de esta infraestructura que se vayan al Algarve portugués a donde llegan vueltos de toda Europa registrando al año 6,6 millones de visitantes y Huelva un millón. Tenemos grandes hoteles, pero hay que llenarlos y se llenan con aviones", ha incidido Caraballo.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo la Diputación aprobó en un pleno extraordinario su salida del accionariado del Aeropuerto Cristóbal Colón, vendiendo las acciones que aún mantenía y despejando la tramitación del proyecto, dejándolo así en manos privadas.

Con el voto a favor del Grupo Socialista, del Grupo Popular y del diputado no adscrito, y con el único voto en contra de Izquierda Unida, el pleno dio luz verde al único punto del orden del día sobre la Propuesta de la Presidencia de Enajenación de Acciones de la Sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón S.A. a Huelva Desarrollo y Progreso S.L.

Así, el organismo provincial explicó en aquellas fechas que venderá, por tanto, sus 95 acciones del Aeropuerto Cristóbal Colón por un importe de 456.000 euros, precio nominal de las mismas, y se dará luz verde al aeropuerto tanto a nivel nacional como europeo.

En febrero de 2004 se constituyó la sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón S.A., entidad constituida por la Diputación Provincial de Huelva y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Huelva. Posteriormente, en el año 2015 se llevó a cabo una ampliación de capital y la empresa onubense Huelva Desarrollo y Progreso S.L entró en el accionariado de la sociedad.