CCOO lamenta una "nueva muerte" en los asentamientos de Lucena (Huelva) y pide soluciones habitacionales "dignas"

Imagen del incendio en un asentamiento de Lucena del Puerto. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde CCOO Huelva han lamentado "profundamente" la "nueva muerte" registrada en los asentamientos de Lucena del Puerto y ha trasladado su "más sinceras condolencias" a los familiares y amigos de la víctima y ha solicitado a las administraciones y a los empresarios del sector de los frutos rojos soluciones habitacionales "dignas" para las personas que habitan estos asentamientos chabolistas.

En una nota, el sindicato ha lamentado que se trata de "una vida perdida que vuelve a poner de manifiesto la situación de extrema precariedad en la que se encuentran muchas personas trabajadoras que vienen a nuestros campos para ganarse la vida".

El responsable de Migraciones y Política Institucional de CCOO Huelva, Eugenio García, ha criticado que "no es un accidente" sino "la consecuencia de permitir que personas que vienen a nuestros campos a trabajar, a dignificar su vida, tengan que vivir en chabolas infrahumanas sin luz, sin agua y con riesgo constante de incendio".

Desde CCOO consideran que "no podemos normalizar que quienes contribuyen a generar riqueza para esta provincia tengan que afrontar unas condiciones de alojamiento indignas, inseguras y que pueden acabar costándoles la vida" porque "detrás de cada muerte hay una persona, una familia y una tragedia que nunca debería volver a repetirse".

Por ello, el sindicato exige a "todas" las administraciones competentes y al empresariado del sector de los frutos rojos "que asuman su responsabilidad" y actúen "de manera urgente" para "garantizar" una solución habitacional "digna" para las personas trabajadoras de los asentamientos.

"No podemos permitir que quien viene a generar riqueza para esta provincia acabe perdiendo la vida por la precariedad más absoluta. Exigimos una solución habitacional digna y ya", reclama Eugenio García.

CCOO Huelva considera "imprescindible" que se adopten medidas "reales y urgentes" para acabar con esta situación y "evitar que tengamos que lamentar nuevas muertes por vivir en condiciones indignas".