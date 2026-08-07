Un centenar de efectivos por tierra y medios aéreos combaten el incendio forestal de Niebla (Huelva)

Imagen del incendio forestal en Niebla. - PLAN INFOCA

NIEBLA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

Un centenar de efectivos del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), así como medios aéreos, trabajan este viernes para sofocar el incendio forestal declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que se encuentra en fase de emergencia, situación operativa 1, y que ha obligado a el alejamiento preventivo de los habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, el dispositivo inicial de este viernes está compuesto por un centenar de efectivos, diez vehículos autobombas, siete buldóceres, así como por aire se encuentran en la zona dos aviones anfibios ligeros, uno de coordinación y dos helicópteros semipesados y los trabajos se centran en el cierre del perímetro en la zona con mucha vegetación y fuerte viento.

El incendio se originó en las cercanías de la carretera HU-3106, en torno al kilómetro 13. A las 18,34 horas se atendió en el Cecem 112 el primero de numerosos avisos que alertaban de la presencia de un incendio que se aproximaba a las casas y que originó avisos desde distintos puntos de la provincia como Valverde del Camino, Beas, Zalamea la Real y La Granada de Riotinto.

La dirección de la emergencia ordenó el alejamiento preventivo de las aldeas de Raboconejo y Caballón. Asimismo, se ordenó el corte de la carretera Hu-3106 de La Florida a Niebla.

El centro coordinador movilizó al Centro Operativo Provincial de Huelva (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, a la Guardia Civil y a su Subsector de Tráfico, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Este viernes, el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, ha asegurado que el incendio forestal se inició "a pie de carretera" y su origen "más probable" es una "negligencia", llegando a apuntar la hipótesis de que fuera "una colilla".