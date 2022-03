El Centro Penitenciario de Huelva celebra el 8M en un acto presidido por la subdelegada del Gobierno

Acto por el Día Internacional de la Mujer en el Centro Penitenciario de Huelva - GOBIERNO DE ESPAÑA

HUELVA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de Huelva ha celebrado este martes el acto institucional conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, presidido por la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, y en el que han participado, el director del centro penitenciario, Raúl Barba Durán, demás autoridades y funcionarios de la administración penitenciaria e internos.

Además, el acto ha contado con el artista plástico Adrián Pérez Vázquez (Manomatic), que ha realizado un mural exclusivamente para esta conmemoración, según ha informado la delegación del Gobierno en Huelva en un comunicado. Asimismo, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha participado en la colaboración al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para implementar proyectos en todos los centros educativos.

La jornada ha comenzado con una pequeña marcha desde el módulo nueve hasta el lugar de celebración del acto donde ha entregado una flor a cada una de las asistentes. En un primer discurso, la funcionaria del centro Cristina García ha expresado que "este 8 de marzo nos reunimos aquí para reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres, destacando la necesidad de romper con los roles de género que en el día a día nos atribuyen de forma tradicional y promover nuevos estilos de masculinidad y feminidad mucho más libres e igualitarios".

García también ha recordado a grandes mujeres pensadoras como Concepción Arenal y Victoria kent, destacando la labor de todos los funcionarios y personal directivo que forman el colectivo de prisiones para fomentar el empoderamiento y la participación mayor de la mujer en instituciones penitenciarias (IIPP), para combatir la desigualdad que se genera en el día a día en la institución.

Después ha intervenido el psicólogo del centro Juan A. Matamoros, que ha señalado que a pesar de los avances en materia de igualdad, protección y promoción de los derechos y libertades de las mujeres, la discriminación sigue marcando la vida de la población femenina, sobre todo en lo que respecta a la violencia de género y la brecha económica.

En el ámbito penitenciario específicamente ha reflexionado sobre si influyen los estereotipos de género en la percepción que tiene la sociedad de la mujer delincuente y en la atención penitenciaria que reciben, soportando las infractoras un doble estigma.

Asimismo, se ha hecho alusión al secretario general de IIPP, Ángel Luis Ortiz, que ha sido el encargado de anunciar las medidas que la Administración tomará para avanzar en la igualdad en el ámbito penitenciario. Entre ellas destaca la de potenciar la creación de módulos de respeto mixtos en los que, además de la normal convivencia, "se garantice el acceso efectivo de la mujer a todas las actividades que se desarrollan en prisión".

Además, Ortiz ha anunciado que "se resolverá a favor de la mujer cualquier situación que impida su participación en actividades que puedan desarrollar hombres y mujeres, primando la participación de ellas en aquellas en las que no intervienen o su presencia está infrarrepresentada".

Posteriormente ha tomado la palabra Manomatic que ha inaugurado el mural realizado expresamente para esta ocasión. Tras él han tomado la palabra las internas Cinta Bravo y Ángeles Domínguez que han leído un manifiesto. Por otro lado, el director de la prisión ha señalado que "hay que romper la imagen de debilidad, pasividad y subordinación que se atribuye por nacer con sexo de mujer".

Para terminar, la subdelegada del Gobierno, ha destacado, en el marco de la campaña diseñado por el Gobierno, el lema 'In Spain we call it igualdad', inspirado en una de las canciones de Rigoberta Bandini, para apelar al feminismo como algo que hace la vida mejor para la mayoría de la población.

Asimismo ha señalado que es una jornada mundial de lucha y reivindicación para reafirmar "el compromiso por una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, desde la firme convicción de que es una cuestión de justicia, de defensa de los derechos humanos más elementales, de calidad democrática y porque la igualdad es garantía de bienestar para la totalidad de la población".