El CES considera que el proyecto de los PGE "condena una vez mas a la provincia de Huelva a la marginación"

HUELVA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) ha valorado este jueves las partidas para la provincia recogidas en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio de 2021, señalando que "es más de lo mismo" y que "condena una vez más a la provincia a la marginación".

Así lo ha señalado a Europa Press su presidente, Juan José García del Hoyo, apuntado que se eliminan proyectos que llevaban "vivos" una década como el Canal de Trigueros o la Presa de Alcolea, "con lo cual, parece que hay un abandono de esos proyectos que están a medio terminar por parte del Ministerio de Transición Ecológica".

Asimismo, ha subrayado que hay partidas que "supuestamente iban a entrar aunque fuera con una pequeña dotación", como es la Alta Velocidad Sevilla-Huelva (AVE), ya que el estudio informativo está culminado y pendiente de la Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) "que es probable que se publique en los próximos meses", por lo que a partir de ese momento "se podría empezar a encargar el proyecto de redacción de la obra, pero sin fondos no se puede, con lo cual se retrasaría hasta 2023 o 2024".

En este contexto, García del Hoyo ha destacado que Huelva "se sitúa a la cola de España en inversiones" y ha criticado que "parece que con el Puerto hay suficiente y no es así", por lo que "las inversiones en Huelva, excluyendo las portuarias, se sitúan en el 28 por ciento de la media española por habitante".

El presidente del CESpH ha mantenido que esta tendencia "debería haber cambiado", lamentando que este año la inversión pública por habitante "crece más de un 25 por ciento en España situándose en 402 euros por habitante y en Huelva está en 114".

"Esto significa que hay una cantidad importante, de 287 euros por habitante, es decir 152 millones de euros, que se acumulan al déficit tradicional en esta provincia", reseñando que "Huelva tenía unos 1.500 millones de euros acumulados de no inversión con respecto a la media española y ahora va creciendo", ha enfatizado.

En este punto, ha subrayado que la inversión significa "el incremento de la actividad económica, de la competitividad, del empleo y de la renta", lo que, a su juicio, denota que la provincia "cada vez está en peor situación comparativa con respecto a los territorios cercanos".

"Como siempre, parece que a Huelva se la abandona porque las únicas inversiones un poco más fuertes son las de diez millones para la renovación de la línea férrea Huelva-Sevilla y once millones para la Huelva-Zafra", lo que, ha apuntado, "no supone nada más que el mantenimiento anual que debía de haberse hecho todos los años", al tiempo que ha puntualizado que "incluso en la época de José Luis Rodríguez Zapatero hubo años en los que se invirtieron más de 30 millones simplemente para reparaciones".

De este modo, ha añadido que "la media de inversión en esta línea para que puedan seguir siendo operativas al mismo nivel son, como mínimo, diez o 15 millones de euros todos los años".

García del Hoyo ha detallado que también se destinan tres millones de euros para el Archivo Histórico Provincial, "una obra parada hace ya tres años" y que se dilata su finalización "para al menos dentro de cuatro años, según está planificado en los presupuestos" y el resto son "partidas pequeñas", destacando que la "única importante es la que hace el Puerto con sus propios fondos generados con las tasas portuarias".

Algo que, "no es lo que responde a lo que tributan los ciudadanos", por lo que ha reprochado que "parece ser que de esos impuestos, a Huelva no le corresponde nada por parte del Gobierno central, pero no es nuevo, esto pasa desde hace una década".

Así las cosas, García del Hoyo lo ha calificado como "la pandemia que sufre Huelva desde siempre". "Está el covid y la falta de inversión pública por parte del Gobierno y de la Junta de Andalucía".

TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Con respecto al desdoble del túnel de San Silvestre, el presidente del CESpH ha subrayado que "no se incorpora nada, a pesar de que Fomento dijo que se iba a financiar con fondos públicos". En este punto, ha incidido en que si pasara algo en el túnel "se paralizaría toda la actividad económica de la provincia".