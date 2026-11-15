La ciencia que nace de una pequeña microalga conecta a la Universidad de Huelva con el Nobel de Medicina

Investigadores de la Unidad de Mejora Genética del Centro Resma de la UHU llevan más de dos décadas estudiando y manipulando genéticamente este microorganismo. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una pequeña microalga, Chlamydomonas reinhardtii, capaz de orientarse hacia la luz, está en el origen de una revolución científica que acaba de recibir el máximo reconocimiento internacional: el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2026. Y, en esa historia también está presente la Universidad de Huelva.

Los investigadores de la Unidad de Mejora Genética del Centro Resma de la UHU llevan más de dos décadas estudiando y manipulando genéticamente este microorganismo. Una línea de investigación que les ha permitido establecer una estrecha colaboración con uno de los tres científicos galardonados con el Nobel, Peter Hegemann, junto a Karl Deisseroth y Georg Nagel.

De este modo, el trabajo de Hegemann permitió identificar unas proteínas sensibles a la luz que actúan como canales iónicos en la membrana de estas microalgas. Un hallazgo que, gracias a las investigaciones posteriores de Deisseroth y Nagel, dio lugar al desarrollo de la optogenética, una disciplina que permite activar o inhibir neuronas mediante impulsos luminosos con una precisión extraordinaria.

Por tanto, una herramienta que ha abierto nuevas vías para comprender el funcionamiento del cerebro y explorar posibles tratamientos para enfermedades neurológicas. No obstante, la conexión con Huelva tiene nombres propios.

Así, la investigadora posdoctoral Ana Molina-Márquez realizó en 2020 una estancia en el laboratorio de Hegemann, en la Universidad de Berlín, gracias a una beca de movilidad del Campus de Excelencia Internacional Ceimar.

Desde entonces, ambos equipos han mantenido su colaboración en el estudio del silenciamiento de genes relacionados con la síntesis de carotenoides mediante tecnología Crispr, un trabajo que se ha traducido en una publicación científica firmada conjuntamente con el propio Nobel.

Para Rosa León, coordinadora de la Unidad de Mejora Genética, esta relación representa mucho más que una colaboración académica. "Peter es un científico de extraordinaria calidad humana, reconocido por su espíritu colaborativo". Así, "hemos tenido el privilegio de colaborar estrechamente con él en el desarrollo de trabajos de gran interés en el ámbito de la edición genética de microalgas". Además, "para nosotros, es un motivo de orgullo y un privilegio tener la oportunidad de trabajar con él".

Por último, el Nobel reconoce ahora una revolución que comenzó observando una diminuta alga y siguiendo la pista de su relación con la luz. Desde Huelva, un equipo de investigadores lleva años trabajando con ese mismo organismo, contribuyendo al conocimiento de su genética y compartiendo investigación con "uno de los protagonistas de este hito científico".