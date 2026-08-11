Una colección de láminas recogen ocho imágenes históricas de la Virgen del Rocío (Huelva) como legado cultural rociero

Presentación de la colección de láminas 'Memoria y tradición de un pueblo' sobre la Virgen del Rocío. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Almonte han presentado este martes una colección exclusiva de ocho láminas históricas dedicadas a la Virgen del Rocío bajo el título 'Memoria y tradición de un pueblo', una iniciativa financiada por la institución provincial que tiene como objetivo preservar y difundir el patrimonio cultural y devocional ligado a una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia.

En la presentación han participado la diputada provincial de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, y la concejal del archivo municipal del Ayuntamiento de Almonte, Antonia Maraver, han indicado en una nota.

Para la elaboración de estas láminas, se ha hecho un recorrido por el legado fotográfico de Juan María Castellano Chacón, un fotógrafo del municipio de Almonte que falleció en el año 2011 y que aunque estuvo viviendo en el extranjero varios años, en su regreso a su pueblo natal consiguió hacerse con un archivo personal "muy valioso" que fue donado al Ayuntamiento de Almonte.

Esta colección revive el emotivo traslado que tuvo lugar en junio de 1963, motivado por el derribo de la antigua ermita y que Castellano Chacón inmortalizó en unas fotografías que quedarán para la historia del pueblo de Almonte, al tiempo que ofrecen una imagen representativa de la riqueza cultural y patrimonial del municipio.

La concejal ha destacado que estas ocho imágenes "son mucho más que papel o tinta; son documentos vivos de nuestra identidad y de nuestra historia local" y que "invitan a buscar entre la multitud los rostros de quienes nos precedieron, y a comprender cómo hemos forjado, generación tras generación, ese vínculo inquebrantable con nuestra Virgen".

Por su parte, Gracia Baquero ha señalado que esta serie de láminas "permiten mirar hacia atrás para reconocer de dónde venimos, para encontrarnos con rostros, con calles, con paisajes y momentos que quizás ya no existen tal y como fueron, pero que siguen formando parte de nuestra historia y de nuestra memoria".

Baquero ha subrayado además el compromiso de la institución provincial con la conservación y difusión del legado cultural onubense porque desde la Diputación entienden la cultura "como memoria que compartimos todos, como aquello que nos ayuda a comprender quiénes somos y que, al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de entregar a quienes vienen detrás".

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almonte y la Diputación de Huelva refuerzan su "apuesta" por la conservación del patrimonio histórico y documental vinculado a la tradición rociera, promoviendo iniciativas que contribuyen a mantener viva la memoria de un acontecimiento que forma parte esencial de la identidad cultural de Almonte y de toda la provincia.