El Colegio de Veterinarios de Huelva dona 6.000 kilos de alimento para la fauna afectada por el incendio de Niebla

El presidente del Colegio de Veterinarios de Huelva, José Luis Carrillo (derecho), y al alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero. - COLEGIO DE VETERINARIOS DE HUELVA

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva (Colvet Huelva) ha materializado esta semana su compromiso con la protección de la fauna silvestre afectada por el gran incendio forestal que este verano ha arrasado 33.000 hectáreas en la provincia de Huelva, con la donación de un total de 6.000 kilos de alimento destinados a los animales que sobreviven en las áreas afectadas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la aportación se ha distribuido en dos entregas de 3.000 kilos cada una. Por un lado, el Colvet Huelva ha hecho llegar 3.000 kilos de alimento a la Sociedad de Cazadores de Valverde del Camino, mientras que otros 3.000 kilos han sido donados al Ayuntamiento de Berrocal, con el objetivo de que estos recursos puedan ser trasladados a las zonas donde sean necesarios y contribuir a paliar la falta de alimento provocada por la pérdida de vegetación y de hábitats naturales.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Huelva, José Luis Carrillo, ha hecho entrega de los sacos al alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, y al presidente de la Sociedad de Cazadores de Valverde, Tomás López. Ambos han expresado su profundo agradecimiento al colegio por una aportación que resulta "esencial" para los animales afectados.

En el marco de esta iniciativa, Carrillo ha agradecido a la cooperativa ganadera Ovipor su compromiso y solidaridad, al haber gestionado de la mano del Colegio de Veterinarios onubense la aportación de estos alimentos.

Esta actuación se enmarca en el respaldo de Colvet Huelva a la campaña promovida por colectivos animalistas, asociaciones y grupos de voluntariado para atender a la fauna silvestre que ha sobrevivido al incendio. Una iniciativa que ha puesto en marcha una red de colaboración para facilitar agua y alimento a distintas especies y que requiere de una respuesta sostenida ante las dificultades que seguirá afrontando la fauna durante los próximos meses.

El presidente de Colvet Huelva, José Luis Carrillo, ha destacado que "la extinción del incendio no significa que haya terminado la emergencia para muchos animales". En este sentido, ha señalado que "la destrucción de su entorno y de buena parte de los recursos de los que dependían hace que necesiten apoyo mientras los ecosistemas comienzan a recuperarse".

Carrillo ha puesto también en valor la colaboración de las entidades que están haciendo posible que la ayuda llegue a los lugares donde resulta necesaria, subrayando la importancia de sumar esfuerzos entre profesionales veterinarios, administraciones, asociaciones y ciudadanía.

"La recuperación de la fauna será un proceso largo y esta aportación pretende ser una contribución concreta a ese esfuerzo colectivo", ha indicado.

La iniciativa se enmarca en la campaña que coordina el Colectivo Animalista del Condado y en la que participan, entre otros, Paterna Animalista, Valverde Animal y Latidos Gatunos.

Asimismo, el presidente de Colvet Huelva, José Luis Carrillo, ha agradecido especialmente su implicación al Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla y a la Asociación de Medicina Felina Veterinaria de Sevilla. La disponibilidad de alimento y agua adquiere especial relevancia en un territorio en el que las consecuencias del incendio se prolongarán más allá de la emergencia inicial.

La pérdida de cobertura vegetal, refugios y fuentes naturales de alimento puede comprometer la supervivencia de numerosas especies mientras no se produzca una regeneración suficiente del medio. En este contexto, el Colvet Huelva considera "fundamental" mantener la colaboración y la coordinación durante las distintas fases de recuperación de las zonas afectadas.

Las actuaciones de apoyo a la fauna deben desarrollarse, además, atendiendo a las necesidades de cada especie y de acuerdo con las indicaciones de las autoridades y de los profesionales especializados.