La Comisión de Salud rechaza la PNL para construir en Huelva el Hospital Materno Infantil proyectado en 2018

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud y Consumo del Parlamento de Andalucía ha debatido este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo del PSOE para instar al Consejo de Gobierno a llevar a cabo la construcción de un hospital Materno Infantil en una nueva edificación "respetando la ubicación, el proyecto y el Plan Funcional trabajado y acordado con todo el sector sanitario" que fue presentado en abril de 2018 y que "de esta manera se garantice la asistencia sanitaria y los derechos de las mujeres y niños onubenses".

La iniciativa ha recibido los votos favorables de PSOE, Por Andalucía y Vox --ocho-- y el voto en contra del PP --diez--, que ha justificado su sentido del voto en la presentación por parte del grupo popular con respecto a esta iniciativa parlamentaria de una enmienda en la que insta al Consejo de Gobierno a culminar "en el menor tiempo posible" el informe técnico de las necesidades reales del Hospital Juan Ramón Jiménez en el que se "se está estudiando varias posibilidades de ubicación del Materno Infantil, con el objetivo de ofrecer la mejor asistencia sanitaria".

En su intervención, el parlamentario socialista onubense Enrique Gaviño ha sostenido que este es el debate de "la dignidad de una provincia" ya que es la única de Andalucía que no cuenta con un hospital Materno Infantil, lo que considera "un agravio comparativo" y se ha referido a los argumentos "objetivos y coherentes" para que "no puedan ser cuestionados" como "la propia legislación, criterios profesionales y la opinión de toda la ciudadanía de Huelva".

En este sentido, Gaviño ha detallado que el Estatuto de Autonomía "defiende el principio de un sistema sanitario público de carácter universal", por lo que "defiende una sanidad pública para toda la población de Andalucía" y "así también lo recogen las leyes que lo regulan la sanidad en la comunidad autónoma, como la ley de Salud de Andalucía, que habla del derecho de los ciudadanos a no ser discriminados por razón algunas materia sanitaria" o la Ley de Salud Pública andaluza "que define las desigualdades de salud".

El parlamentario ha subrayado que esta ley es "la que plantea que hay que reducir las desigualdades en salud y hacer políticas redistributivas para compensar estas desigualdades y los desequilibrios territoriales", toda vez que ha destacado que "de eso se habla, de darle a Huelva por fin un Materno Infantil porque no lo tiene".

A este respecto, ha apuntado que "entre los criterios técnicos" está que "Huelva en 2021 tuvo uno de los mayores índices de natalidad de toda España", algo que "se ha vuelto a repetir en el primer semestre de 2022", así como ha recordado que "la propia consejera de Salud, Catalina García, confirmó que el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde se quería ubicar en Materno Infantil, es un hospital saturado y por ello se pidió un informe", por lo que ha pedido "que no se sature más" y que "se haga un hospital nuevo para el Materno Infantil".

En este punto, Gaviño ha explicado que este hospital "requiere de algunas características, como es tener un espacio homogéneo o tener intimidad para las personas que lo usan", por lo que considera que es "imposible afrontar un Materno Infantil en las Consultas Externas del Hospital Juan Ramón Jiménez sin hacer el imprescindible aumento de la zona de hospitalización de Ginecología y Obstetricia".

Gaviño ha reseñado que este hospital requiere "unos criterios médicos definidos a día de hoy" como "contar con 40 camas de maternidad individuales y no quedarnos con las 49 camas en habitaciones compartidas, que tienen una ocupación del 90% hoy en día" ya que "si se hace en las Consultas Externas se mantendría la pediatría con el déficit consultas que hay ahora, obligando a atender a los niños en otros hospitales en los espacios que hubiera libre en esos momentos", entre otros motivos expuestos.

Por todo ello y, tras destacar el "apoyo" de la sociedad onubense en favor de un hospital Materno Infantil independiente, el parlamentario ha señalado que el hospital "que se quiere" es el que estaba proyectado que contaba "con una superficie construida de 2.0000 metros cuadrados, con una inversión estimada de 29 millones, integrado en el Juan Ramón Jiménez en un edificio anexo, con dos grandes áreas la pediátrica la de Obstetricia y Ginecología, 117 habitaciones individuales con 25 metros cuadrados cada una, siete quirófanos, 38 consultas y los dos hospitales de día quirúrgico, con la UCI para neonatales y la salud mental infantil, todo agrupado y dentro del área".

Por su parte, la parlamentaria de Por Andalucía Inmaculada Nieto ha votado a favor de esta PNL, señalado que el proyecto de 2018 "fue fruto de un consenso robusto y de un trabajo minucioso en el que se atendió al criterio de los profesionales de la salud" con "un consenso sobre la necesidad de tener un hospital materno infantil en Huelva" que "era compartido por el PP hasta justo antes de gobernar en Andalucía, que fue cuando barajó otros criterios que, a la postre nos traen a finales de 2022 sin ese recurso a disposición de Huelva".

En este sentido, Nieto ha reseñado que Huelva "necesita y merece ese equipamiento", toda vez que considera que la Junta "no debe contribuir a generar un agravio entre territorios" cuando "este recurso es lógico" y "no se entiende que después de tener un proyecto cuantificado y medido al detalle se ponga camino en otra dirección para dilatar unos tiempos y dejar a la provincia que mira el avance de otras infraestructuras sanitarias en otros territorios", así como ha aseverado que Huelva "tiene un grado de infraestructuras por debajo de la media".

De otro lado, el parlamentario onubense de Vox Rafael Segovia también ha mostrado el voto a favor de su grupo y ha recordado que la historia de la construcción del Materno Infantil en Huelva es "larga", así como ha lamentado que "en lugar de ceñirse al proyecto inicial" la consejera "anunció en septiembre que se iba a ubicar en el ala de Consultas Externas del Juan Ramón Jiménez" que "se trasladaría al Hospital Blanca Paloma" --del grupo Pascual-- y "cuya ocupación comienza a parecer la prioridad en la solución de este problema".

Así las cosas, Segovia ha criticado que se dijera que el anterior proyecto "estaba sobredimensionado" y ha lamentado que Huelva sea "una provincia completamente maltratada", por lo que cree que "está en juego la dignidad de la provincia" y espera que la Consejería "adopte la única posición que se puede adoptar" que es "construir un hospital igual o similar al de las siete provincias de Andalucía" porque "sino el PP no podría justificarlo en ningún caso".

ENMIENDA DEL PP

Por otra parte, el parlamentario y presidente de la Comisión de Salud y Consumo, Alberto Fernández, ha subrayado que a esta proposición el PP "vota que no" pero que "vota que sí a la sociedad de Huelva y a que tenga un Materno Infantil" ya que considera que hay que esperar a la resolución que se plantee tras recibir la Consejería el informe sobre las necesidades sanitarias porque "es un estudio de 2022, con las necesidades de hoy y no de 2018".

"El PSOE nos está pidiendo en esta comisión que votemos en contra de lo que los profesionales sanitarios de Huelva han dicho hoy y eso no se puede votar. Cómo se pretende que, si entregan las necesidades del Materno Infantil hoy, este mismo día se tenga el edificio diseñado y su ubicación", ha planteado Fernández.

Así, ha pedido al PSOE "que deje la política en este caso" y que "no diga que el PP no quiere un Materno Infantil en Huelva", haciendo referencia a que es "ayamontino" y "quiere este hospital", así como ha insistido al PSOE que "admita la enmienda" y que "con el informe se vea y se plantee el diseño y que la sociedad de Huelva sea quien decida", así como ha reprochado a Gaviño que "dice que no a los facultativos".

Por su parte, el parlamentario socialista ha recriminado al PP el "ataque que ejerce sobre Huelva al oponerse y votar en contra de que tenga un hospital Materno Infantil digno para y que cuenta con el consenso del sector sanitario y ha calificado este voto en contra de "traición a Huelva".