Constituido el jurado que enjuiciará a partir del lunes el crimen de El Torrejón (Huelva) de 2024

Ambiente del exterior de la Audiencia Provincial de Huelva durante la jornada de conformación del jurado popular del juicio por el asesinato en el Torrejón en 2024. - EUROPA PRESS

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este viernes se ha constituido el jurado popular que enjuiciará al hombre conocido como 'El Baba', como acusado de asesinato con alevosía --entre otros delitos-- por el tiroteo que acabó con la vida de una persona (R.M.) el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, y que se saldó con otras dos personas heridas de diferente consideración. Se prevé que el juicio se prolongue hasta el día 21.

En este juicio, además de 'El Baba', están como acusados un primo suyo, por un delito de encubrimiento al esconderlo tras los hechos, y el hermano de la víctima mortal (L.M.), acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por presuntamente abrir fuego en plena calle contra el acusado principal.

Precisamente, el abogado de L.M., Rafael Villegas, a la salida de los juzgados tras la conformación del jurado, ha asegurado que su cliente está "tranquilo", toda vez que ha señalado que ha notado "mucho miedo" entre los miembros que van a conformar el jurado.

Asimismo, ha incidido en que la acusación particular de la familia del fallecido pide 27 años de cárcel para 'El Baba' por asesinato y tenencia ilícita de armas.

De este modo, el juicio oral se iniciará el próximo lunes 19 de octubre, a las 10,00 horas, con los testigos propuestos por las diferentes partes y el martes, 20 de octubre será el turno para las diferentes pruebas periciales, mientras que el miércoles, 21 de octubre, previsiblemente declarará el acusado y se entregará al jurado popular el objeto del veredicto para que se retiren a deliberar.

De otro lado, se ha preparado un dispositivo especial de seguridad por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que estará presente en la zona debido a los incidentes registrados tras estos hechos, como el tiroteo que el pasado 16 de agosto acabó con la vida de una mujer de 39 años, embarazada de ocho meses --cuyo bebé también falleció--, la madre de esta mujer --madre y hermana de 'El Baba'-- y un menor de 16 años, que no tenía relación alguna con ellos, por el que cinco detenidos se encuentran ya en prisión provisional sin fianza.