Continúan a "buen ritmo" las obras de mejora de la carretera que une El Cerro de Andévalo con San Telmo

Visita a las obras de mejora de la carretera que une El Cerro de Andévalo con San Telmo. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y diputado de Carreteras en la Diputación de Huelva, Manuel Cayuela, ha visitado recientemente el estado de las obras que se están llevando a cabo en la carretera provincial HU-6101 que une El Cerro de Andévalo con San Telmo para aumentar el ancho de la calzada y mejorar su trazado, las cuales avanzan "a buen ritmo".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, Cayuela ha estado acompañado en la visita por la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María Ángeles Moreno, y la concejal de Medio Ambiente, Parques y Jardines, y Coordinadora de Pedanías y representante de San Telmo en el Ayuntamiento de Cortegana, Violeta Pérez. Las obras cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros y la intervención afecta al tramo inicial de la carretera, junto a la localidad del El Cerro, hasta el punto kilométrico 3+500.

Con ello se pretende realizar un aumento de la anchura de la calzada, de los cuatro metros actuales hasta los siete metros que tiene en el resto del trazado hasta la intersección con la HU-7104. Para llevar a cabo esta actuación, se ha llevado a cabo un procedimiento de expropiación de terrenos colindantes.

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación, Manuel Cayuela, ha destacado la "importancia" de esta carretera que "une a dos localidades de distintos términos municipales, pero con una vinculación tremenda como son El Cerro y San Telmo".

Además, Cayuela ha insistido también en el "esfuerzo" de dos alcaldesas, la de Cortegana y la de El Cerro de Andévalo para llevar a cabo esta "importante obra", así como el trabajo de la Diputación para realizarla.

Por su parte, tanto la alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María Ángeles Moreno, como la representante de San Telmo en el Ayuntamiento de Cortegana, Violeta Pérez, han mostrado su agradecimiento a la Diputación por mejorar esta carretera "tan importante para los vecinos que tienen sus fincas a lo largo de esta carretera y que ahora van a ver mejorado sus accesos, así como para los habitantes de San Telmo, quienes se tienen que desplazar a diario a El Cerro de Andévalo".

La intervención integral terminará con un nueva plataforma, con una mejora de la subbase existente, una importante capa de firme asfáltico y la nueva construcción o ampliación de una decena de pasos de aguas existentes, debido tanto al aumento del caudal estimado de agua como a la ampliación de la anchura de la calzada. Las obras de la carretera HU-6101 comenzaron el pasado mes de agosto y tienen un plazo estimado de ejecución de seis meses.

Durante la duración de las obras, la carretera permanece cortada al tráfico en su totalidad y los conductores pueden optar por dos rutas alternativas. La primera pasa por Cabezas Rubias, utilizando las carreteras HU-6100, A-496 y HU-7104. La segunda opción es a través de Valdelamusa, conectando mediante las carreteras HU-6102 y HU-7104.