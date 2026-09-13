Controlado el incendio declarado en el paraje Mazagón-Barriada San José de Moguer (Huelva)

Incendio forestal declarado en el paraje Mazagón-Barriada San José de Moguer el domingo, 13 de septiembre. - PLAN INFOCA

MOGUER (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado aproximadamente a las 14,46 horas de este domingo en el paraje Mazagón-Barriada de San José del municipio onubense de Moguer.

Cabe mencionar que se da por controlado un incendio cuando su perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación, o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, los profesionales se encuentran trabajando en labores de remate y liquidación.

Así, siguen activos 18 bomberos forestales, dos agentes medioambientales y cuatro vehículos autobombas.