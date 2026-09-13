Muere un joven de 24 años y otro resulta herido grave tras una agresión con arma blanca en Parla

Emergencias 112 Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha fallecido este domingo tras sufrir una herida profunda en el cuello durante una agresión ocurrida a primera hora de la mañana en Parla, donde otro hombre de la misma edad ha resultado herido de gravedad, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 se recibió a las 6.35 horas y alertaba de una agresión en la esquina de las calles Santo Tomás de Aquino y Macarena, hasta donde se desplazaron efectivos de Policía Nacional y sanitarios del SUMMA112.

A su llegada, los sanitarios encontraron a un hombre de 24 años con una herida incisa en el cuello y en parada cardiorrespiratoria. El equipo del SUMMA112 inició maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante unos 40 minutos, pero finalmente no pudo revertir la parada y confirmó su fallecimiento.

Además, los sanitarios atendieron a otro hombre de 24 años, amigo del fallecido, que presentaba una herida de arma blanca en la zona izquierda del tórax. La segunda víctima ha sido trasladado por el SUMMA112 al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda como potencialmente grave.

Durante la intervención, familiares y amigos del fallecido se personaron en el lugar de los hechos. El SUMMA112 desplazó al psicólogo de guardia para prestarles atención. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.