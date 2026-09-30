Corteconcepción (Huelva) acoge este sábado una nueva edición de su Concurso Nacional de Cortadores de Jamón

Presentación del XIII Concurso Nacional de Cortadores y Cortadoras de Jamón de Corteconcepción. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Corteconcepción (Huelva) celebrará el próximo sábado 4 de octubre la décimo tercera edición de su Concurso Nacional de Cortadores y Cortadoras de Jamón, una cita "muy prestigiosa" dentro del sector y que en 2022 fue proclamado el mejor evento de su ramo de España por parte de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANJC).

Según ha informado el Ayuntamiento de Corteconcepción, que este miércoles ha presentado el concurso en la Diputación, el certamen vuelve a ser este año clasificatorio para el próximo Campeonato de España, que tendrá lugar en 2027, por lo que el ganador tendrá pase directo a la final nacional, y vuelve a situar esta localidad serrana como la "capital de España" de los cortadores de jamón.

De esta forma, los participantes buscan recoger el cetro que consiguiese en 2025 Juan Martín Moreno, de Villanueva de Córdoba, que cogió el relevo del profesional de Cumbres Mayores Antonio González Cárdeno. De nuevo, ocho concursantes de distintos puntos del país ,y seleccionados por un comité profesional, participarán en el concurso.

Los participantes de este año son Francisco Javier García Pérez --de Aracena--, Antonio Jesús Vázquez --de la aldea de El Repilado, en Jabugo--, Pedro Ortega --de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid--, Sergio Escudero --de Vícar, en Almería--, Juan Antonio Barbero Peral --de Cáceres--, Ignacio Reviriego --de Fregenal de la Sierra, en Badajoz--, Daniel Herencia --de Mula, en Murcia-- y Juan Carlos Villadiego López --de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla--.

De otro lado, Francisco Cuevas González --de Linares, en Jaén-- y Gaspare Mione --de Málaga-- serán los suplentes, preparados en todo momento por si su trabajo es necesario en el concurso por alguna razón.

El alcalde de Corteconcepción, Javier Ginés, y el patrocinador del evento y representante de la empresa Jamones Eíriz, Domingo Eíriz, que han estado acompañados en su presentación por el diputado provincial José Carlos Roda.

En la rueda de prensa, el alcalde ha destacado que esto supone de nuevo poner en el mapa del país "un producto que da trabajo a muchas personas, con un concurso que se difunde por prácticamente en todo el mundo y sigue en crecimiento", además de ser el "ejemplo claro" de colaboración entre una institución como el Ayuntamiento y una empresa privada como Jamones Eíriz.

Además, ha subrayado que este año llegan a Corteconcepción cortadores de cuatro comunidades autónomas distintas como son Murcia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, con el apoyo de la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, y en un ambiente "en el que disfrutan mucho los cortadores, con el prestigio que da que quien gane se clasifica directamente para la final del Nacional, que será en Badajoz en 2027".

Por su parte, el organizador, Domingo Eíriz, ha reiterado ese agradecimiento, y se ha mostrado "muy orgulloso" de que haya alcanzado sus 13 ediciones un concurso "que es complejo por el tema logístico, pero de mucho nivel, que la gente que viene tienen que estar muy preparada, con ocho miembros del jurado de los seis son campeones de España".

Tiene además el matiz de que los concursantes tienen una hora y 45 minutos de tiempo para cortar el jamón completo, por dos horas del resto de certámenes.

Por último, ha subrayado que, debido a la previsión de lluvia, el concurso se traslada a una nave municipal a cubierto, "con el mismo brillo y organización" que en años anteriores, y con la cobertura de "referentes" del mundo del jamón, como la instagramer Jamón Lovers.

Por su parte, José Carlos Roda ha destacado importancia de una jornada "en la que se unen muchas iniciativas para que disfruten del día muchas personas", promocionando uno de los productos "más importantes" de la gastronomía onubense, además de poner a disposición de los organizadores "todo el apoyo posible" del organismo provincial y ha puesto el acento en la importancia de un concurso que es "un referente en España, que permite clasificarse para el Campamento de España".

En el certamen los concursantes deben demostrar una "especial habilidad" en el estilo y la vestimenta del cortador, la presentación y limpieza previa y posterior al corte de la pieza, el orden y la limpieza de la zona de trabajo, el rendimiento y la cantidad de platos obtenidos, el remate y el apurado de la pieza, la rectitud del corte, el tipo y grosor de lonchas, la eficacia y eficiencia, que sean platos de cien gramos y la creatividad, entre otros.

El concurso comenzará a las 18,30 horas en la pista Polideportiva de la localidad, con la condición de que todos los concursantes estén presentes en el lugar del evento una hora antes, y se prevé que sobre las 21,30 horas se realice el acto de entrega de premios a los ganadores.

BASES DEL CONCURSO

Según las bases, cada participante dispondrá de una pieza de Jamón de bellota cien por cien ibérico de la Denominación de Origen Protegida Jabugo, con un rango de peso de más o menos 250 gramos el mayor con el más pequeño y de la misma añada de curación, la de 2024, aportado por Jamones Eíriz.

Se trata, de hecho, del único concurso de España que se celebra con jamones de la DOP Jabugo, aportando un producto "de primera calidad", de un peso aproximado de entre siete a siete kilos y medio cada uno de ellos.

Cada vez que el concursante corte cinco platos se retirarán con autorización del cortador, para su venta por parte de la organización, anotando en un albarán colocado en la mesa del cortador y firmando su retirada, previa inspección por el jurado, a excepción de los platos artísticos y creativo.

Las bases indican también que, en caso de empate a puntos en la valoración final, el ganador será el que haya acabado primero su trabajo, y si hay empate a puntos en el plato creativo, el desempate se hará a mano alzada entre los miembros del jurado y el director del Concurso.

PREMIOS

En cuanto a los premios, se otorgarán 300, 200 y cien euros para los tres primeros clasificados y 50 euros para el resto, así como un trofeo para los tres primeros, un pack de botellas de vino Bodegas Díaz para todos los concursantes y un diploma acreditativo.

El ganador recibirá además una tabla jamonera Afinox valorada en mil euros. El primero el segundo tendrán como premio también un juego de cuchillos '3 Claveles'. También se premiará el mejor plato creativo con un trofeo.

El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Corteconcepción y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, así como con el patrocinio de Jamones Eíriz y las firmas Afinox, Bodegas Díaz y 3 Claveles. Asimismo, la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ) es la entidad certificadora del Concurso.