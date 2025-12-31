Crece más de un 11% el número de viajeros en los autobuses urbanos de Huelva en 2025

Consejo de la Empresa Municipal de Transporte Urbano (Emtusa), dependiente del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transporte Urbano (Emtusa), dependiente del Ayuntamiento de Huelva, cierra este año 2025 con un "récord histórico" de usuarios al alcanzar los 7.743.308 viajeros, lo que significa un 11,06% más respecto a 2024.

En una nota de prensa, el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente y presidente de Emtusa, Felipe Arias, ha celebrado unos datos que ponen de manifiesto, a su juicio, "la apuesta decidida por la movilidad sostenible y por la Empresa Municipal de Transporte Urbano, que puede presumir de contar con una de las flotas con menor edad en sus vehículos de España y un modelo de transporte público eficiente, de calidad y con el máximo respeto por el medio ambiente".

En este sentido, Arias ha destacado la "modernización de los vehículos" de la flota de Emtusa, y ha anunciado que durante el último consejo de administración del año, celebrado hace unos días, se ha aprobado la compra de cinco autobuses eléctricos más "con el objetivo de seguir avanzando en la transformación y renovación de la flota de Emtusa para que sea más moderna, más accesible y más cómoda, algo que ya comenzamos este año con la puesta en circulación de los primeros diez autobuses cien por cien eléctricos".

Al respecto, Arias ha afirmado que durante 2026 el Ayuntamiento va a seguir en esa "dinámica" de ir renovando y actualizando la flota, y ha recordado que actualmente se puede afirmar que el 50% de los autobuses son de bajas emisiones y el 25% de cero emisiones, "y esto no solo es positivo para los usuarios de Emtusa, que van mucho más cómodos y van más seguros, sino también para el resto de ciudadanos que caminan por las calles por donde pasan estos autobuses, que no hacen ruido y no contaminan".

Para seguir con esta línea, el presidente de Emtusa ha anunciado que para el próximo año está previsto un paquete de inversiones en las instalaciones "tanto para mejorar el servicio público a los usuarios en la zona de Zafra, donde también están los trabajadores y conductores, como las instalaciones que tenemos en la sede central, en la que hay necesidad de hacer una inversión importante para adaptarla a los nuevos tiempos y mejorar así las condiciones de los trabajadores de Emtusa".

El objetivo principal, ha insistido el primer teniente de alcaldesa, es "seguir incrementando la calidad del servicio que se presta a los onubenses, como hemos hecho también con la instalación de las 54 marquesinas inteligentes por toda la ciudad para hacer más confortable la espera de los viajeros, y continuar así fomentando el uso del transporte público en una nueva apuesta por la movilidad sostenible e inclusiva".

En este contexto, el presidente de Emtusa, ha anunciado que el Ayuntamiento de Huelva mantendrá también en 2026 todas las bonificaciones en las tarifas de los abonos y tarjetas de Emtusa. De esta forma, ha concluido "los precios continúan en 2026 sin aplicar ninguna subida, manteniendo los descuentos tarifarios en todas las tarjetas multiviajes que dispone la empresa".