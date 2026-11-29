El candidato número uno al Congreso del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, ejerciendo su derecho al voto. A 29 de noviembre de 2026. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno al Congreso, Gabriel Cruz, han ejercido este domingo 29 su derecho al voto en una jornada "preciosa" en la que los ciudadanos afrontan una "responsabilidad enorme".

Al hilo, tras votar en el CEIP Al Ándalus de la capital onubense, Cruz ha apostillado que los ciudadanos tienen el poder de "decidir qué Gobierno y qué Parlamento tendrá España durante los próximos cuatro años".

A su juicio, "merece la pena esforzarnos, salir a la calle y participar; escuchar a nuestro corazón y opinar sobre la España del futuro que queremos".