El CSIC lidera el inventario más completo de vertebrados de Doñana, con 700 especies registradas

Ciervo rojo en Doñana. - CSIC

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El trabajo conjunto del personal científico de distintos centros de investigación y universidades nacionales, liderado por la Estación Biológica de Doñana, centro del Consejo Superior de Investigaciones ha permitido publicar en la revista científica ZooKeys una lista validada de los vertebrados de Doñana, con 700 especies registradas de vertebrados desde principios del siglo XX.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el inventario incluye 700 especies de vertebrados, con las aves (417) y peces (182) como grupos más diversos. Los anfibios son el taxón con menos especies en Doñana, con solo once, todos autóctonos. Los reptiles están representados por 29 especies y se han detectado 61 especies de mamíferos --sin contar animales domesticados como el ganado, perros, gatos y la paloma doméstica, presentes en la Reserva, pero excluidos de la lista-.

Se tiene constancia de que casi la mitad de las especies, 339, se reproducen en este espacio natural, siendo la fauna marina la más desconocida de este entorno. Hasta la fecha se ha detectado la presencia de 32 especies exóticas. Entre ellas, están el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon), el gamo común (Dama dama) y diversas especies de pájaros de jaula africanos.

En cambio, siete especies de la lista, que se remonta a inicios del siglo XX, ya están extinguidas a nivel regional, como el lobo (Canis lupus), el torillo (Turnix sylvaticus) y el esturión común (Acipenser sturio). De dos especies, el gato montés (Felis silvestris) y el turón europeo (Mustela putorius), "no existen registros fiables desde hace más de diez años", según indica el estudio.

"Estas listas son herramientas básicas esenciales para documentar la riqueza de especies existentes en un área, supervisar la posible presencia de especies exóticas y registrar información sobre la extinción o la llegada de nuevas especies", afirman en el trabajo científico.

Los listados de especies evidencian la "importancia del territorio" para la conservación de la biodiversidad. Los autores destacan que Doñana, a pesar de ser una de las áreas naturales "más reconocidas internacionalmente y mejor estudiadas del mundo, carecía de una lista accesible basada en criterios explícitos".

"Esta lista actualizada y exhaustiva de especies de vertebrados es una contribución significativa al conocimiento de la biodiversidad local y regional, ya que proporciona una base sólida para el seguimiento futuro de la biodiversidad. Su valor radica no solo en su exhaustividad, sino también en la verificación y validación taxonómicas, logradas gracias a la experiencia de investigadores y gestores locales", concluyen.

El estudio ha sido realizado por personal del CSIC de la Estación Biológica de Doñana y del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, así como del Instituto de Salud Carlos III, la Universidad de Huelva, el Espacio Natural de Doñana, Tragsatec y la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Mamíferos (Secem).