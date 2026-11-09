CSIF exige refuerzos de personal de hospitalización los fines de semana en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Archivo - Entrada del Hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de Sanidad en Huelva de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la dirección del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva la incorporación de un profesional adicional en las categorías de enfermera, técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y celador en el turno de mañana de todas las unidades de hospitalización durante el turno de mañana de sábados, domingos y festivos.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, Csif ha señalado que "el número de recursos humanos disponibles es inferior al de los días laborables", pero "las necesidades asistenciales de los pacientes se mantienen".

"Las personas hospitalizadas siguen necesitando los mismos cuidados, atención, vigilancia, movilización, higiene y asistencia, independientemente de que sea lunes, sábado, domingo o festivo", defiende CSIF.

Además, el sindicato apunta a que esta situación "genera una sobrecarga de trabajo para los profesionales, dificulta la organización de las tareas, compromete la continuidad de los cuidados e incrementa los riesgos laborales".

"Desde CSIF se considera inaceptable que se pretenda mantener el mismo nivel de actividad y exigencia asistencial con menos profesionales. No se puede exigir a las plantillas que hagan más con menos, ni convertir el esfuerzo y la responsabilidad de los trabajadores en la solución permanente a una insuficiencia de recursos humanos", remarcan.

"La seguridad del paciente, el fin último de los empleados públicos del hospital, no puede depender del sobreesfuerzo de los profesionales ni la calidad asistencial puede quedar comprometida por una planificación insuficiente de las plantillas", critica la central sindical.

CSIF defiende que disponer de plantillas adecuadas al servicio que se presta "no es un privilegio de los trabajadores, sino una necesidad imprescindible para prestar una asistencia sanitaria segura, digna y de calidad".

"No vamos a normalizar que los profesionales tengan que asumir cargas de trabajo excesivas cada fin de semana y festivo, ni que la falta de personal se convierta en una circunstancia habitual", advierte el sector de Sanidad de CSIF Huelva.