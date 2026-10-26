Cuatro años y medio de cárcel para dos hombres sorprendidos con 1,5 toneladas de hachís en la costa de Huelva

Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que condenó a cuatro años, seis meses y un día de prisión, así como al pago de dos multas de 9,18 millones de euros a cada uno, a dos hombres interceptados a bordo de una embarcación a unas 16 millas al sur de Isla Cristina con 1.530 kilogramos de resina de cannabis.

Según recoge la resolución judicial, consultada por Europa Press, el Alto Tribunal andaluz desestima íntegramente el recurso de apelación presentado por las defensas de los acusados. Los procesados solicitaban una rebaja de las penas hasta los tres años y un día de prisión alegando una supuesta falta de motivación en la individualización de la condena y cuestionando el incremento de la pena aplicado por la Audiencia de origen.

Los hechos se remontan a la tarde del 13 de septiembre de 2021, sobre las 20,15 horas, cuando los dos condenados navegaban a bordo de una embarcación semicabinada de siete metros de eslora a 16 millas de la costa onubense. Al percatarse de la presencia de los agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, comenzaron a arrojar al mar los fardos que transportaban.

Los agentes lograron interceptar la embarcación y recuperar, tanto del agua como del interior de la nave, un total de 51 fardos de arpillera. El posterior análisis del Laboratorio de Estupefacientes determinó que se trataba de resina de cannabis con un peso neto de 1.530 kilogramos cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado los 9,1 millones de euros. En el momento del arresto se les intervino además dinero en efectivo y tres teléfonos satelitales.

Frente al recurso de los acusados, que argumentaban que no se fundamentó de forma clara la pena fijada, el TSJA sostiene que la resolución de la Audiencia Provincial de Huelva es "plenamente" motivada y conforme a derecho. La Sala de Apelación subraya que los procesados no actuaban como meros "farderos" o ayudantes secundarios, sino que tenían "en todo momento la plena disponibilidad" de una cantidad de droga "extraordinaria".

Asimismo, el tribunal autonómico razona que la cantidad intervenida superaba en más de 600 veces el umbral exigido para la cualificación de notoria importancia. A ello se le suma la apreciación de "extrema gravedad" derivada de la utilización de una embarcación específica para el transporte de la sustancia estupefaciente, lo que justifica legalmente elevar la pena en dos grados por encima del tipo básico del delito contra la salud pública.

Por todo ello, el TSJA confirma íntegramente la sentencia dictada en enero de 2025 por la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva, ratificando las penas de prisión, las multas impuestas y el comiso tanto de la droga aprehendida como de la embarcación y los teléfonos satelitales intervenidos. Contra esta resolución cabe aún recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.