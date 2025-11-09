Cumbres Mayores (Huelva) estrena una inversión récord de 777.000 euros para modernizar el pueblo y hacerlo más eficiente

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha visitado la localidad, acompañado por el alcalde en funciones, José Manuel Delgado, para conocer sobre el terreno los proyectos que se ejecutan con apoyo provincial. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

Diputación destina 450 euros por habitante a proyectos de alumbrado público, mercado municipal y otros servicios del municipio serrano

CUMBRES MAYORES (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha destinado en lo que va de año al municipio de Cumbres Mayores una inversión récord de 777.482 euros, lo que supone 450 euros por habitante. Las actuaciones, impulsadas por el Plan de Concertación, el programa Tu Diputación Invierte y las ayudas a la eficiencia energética, permitirán modernizar infraestructuras, fomentar el empleo local y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible y eficiente.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha visitado la localidad, acompañado por el alcalde en funciones, José Manuel Delgado, para conocer sobre el terreno los proyectos que se ejecutan con apoyo provincial.

Según ha explicado Toscano, "Cumbres Mayores es un ejemplo claro de lo que significa el trabajo de la Diputación: estar cerca de los pueblos, escuchar a sus alcaldes y ayudarles a mejorar la vida de sus vecinos con proyectos reales".

El presidente ha subrayado que "estas inversiones no son cifras en un papel, sino actuaciones que se traducen en ahorro, eficiencia y oportunidades para los municipios más pequeños".

La mayor parte de la inversión, 292.095 euros, procede del Plan de Concertación, que incluye partidas para el Plan de Empleo (81.000 euro), infraestructuras (77.000 euro) y más de 100.000 euro de fondos incondicionados destinados a necesidades municipales.

A través del programa Tu Diputación Invierte, el municipio recibe 235.696 euros para la reforma integral del mercado municipal, que se convertirá en un espacio más moderno, funcional y accesible, concebido como centro económico y social que dinamizará la actividad local.

Y en materia de eficiencia energética, la Diputación financia una actuación de 248.691 euros para la instalación de 647 luminarias LED y la renovación de 16 centros de mando, con un ahorro energético estimado del 74%, la reducción de 79,6 toneladas de CO2 anuales y un ahorro económico de unos 21.400 euros cada año para las arcas municipales.

En esta línea, Toscano ha incidido en que "no solo se trata de un ahorro energético o económico, sino también de proteger un cielo nocturno tan especial como el de nuestra Sierra, y de liberar recursos que el Ayuntamiento podrá destinar a otros servicios".

El presidente ha agradecido al alcalde y a su equipo "el esfuerzo y la dedicación que están demostrando en cada proyecto, porque la Diputación está para eso: para escuchar, apoyar y ayudar a los municipios en todo lo que necesiten".

Por su parte, el alcalde en funciones, José Manuel Delgado, ha expresado su agradecimiento a la institución provincial por "el respaldo constante y las inversiones que permiten a Cumbres Mayores seguir creciendo y mejorando sus servicios públicos".

Delgado ha destacado especialmente la importancia de la reforma del mercado como "revulsivo económico y social para el municipio" y la relevancia de la renovación del alumbrado público, que "no solo moderniza las infraestructuras, sino que supondrá un ahorro del 75 % en la factura eléctrica municipal".

La jornada ha incluido un recorrido por distintas zonas del municipio, como el Mercado de Abastos, el Punto Vuela, la Biblioteca Municipal y la Casa Convento (edificio que se está rehabilitando para acoger nuevos servicios como la futura oficina de turismo), donde el presidente ha conocido de primera mano las actuaciones previstas y ha compartido con responsables municipales las próximas prioridades de inversión.

Durante el recorrido, Toscano ha tenido además la oportunidad de saludar a los usuarios de la Asociación Albillo, dedicada a la atención de personas con discapacidad.