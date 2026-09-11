Desaconsejan la navegación aguas arribas del río Guadiana por deficiencias a causa de inundaciones de febrero

El río Guadiana con restos de embarcaciones hundas por las inundaciones de febrero. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

HUELVA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Capitanía Marítima de Huelva ha informado que debido al estado del balizamiento del río Guadiana, aguas arriba del Puente Internacional, que continúa presentando deficiencias a causa de las inundaciones del pasado mes de febrero, se desaconseja la navegación por dicho tramo, especialmente en horario nocturno.

Según informa el Ayuntamiento de Ayamonte en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, Capitanía Marítima informa de que persiste el riesgo por la presencia de embarcaciones semihundidas, restos de pantalanes y diversos objetos arrastrados por las crecidas del río, por lo que se desaconseja la navegación y el uso recreativo tanto del río como de sus orillas.

Por ello, desde el Ayuntamiento ayamontino han rogado a la ciudadanía, socios de clubes náuticos y usuarios recreativos extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de seguridad.