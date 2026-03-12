Destino Huelva promociona la oferta de golf con eventos y acciones para mercados estratégicos internacionales

Presentación del plan de acción para reforzar la promoción de la oferta de golf de la provincia de Huelva en mercados internacionales. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, ha presentado este jueves en el campo de golf Nuevo Portil, en Cartaya, un plan de acción para reforzar la promoción de la oferta de golf de la provincia en mercados "estratégicos" internacionales. La iniciativa está impulsada por la Diputación en colaboración con la Asociación de Campos de Golf de Huelva y con el apoyo de la Junta de Andalucía, y contempla una "amplia" batería de actuaciones promocionales dirigidas tanto al público final como a touroperadores especializados.

Así lo ha indicado en una nota la institución provincial, que señala que el plan cuenta con una inversión cercana a los 176.650 euros, financiada mediante colaboración público-privada.

La presentación ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada de Turismo, Ana Delgado; la concejala de Turismo de Cartaya y diputada provincial, Patricia Millán; y el presidente de la Asociación de Campos de Golf de Huelva, Tino Cordero, además de representantes del sector turístico vinculado al golf.

Durante su intervención, Toscano ha destacado el papel "estratégico" que ha adquirido el turismo de golf dentro del modelo turístico de la provincia, "consolidado como uno de los grandes aliados del turismo en Huelva, que nos permite atraer visitantes internacionales, diversificar nuestra oferta y reforzar la actividad turística durante todo el año".

El presidente de la Diputación ha subrayado también el impacto económico que genera este segmento, que genera "más de 26 millones de euros de facturación directa al año en la provincia y sostiene alrededor de 1.250 puestos de trabajo, lo que demuestra el peso que ha alcanzado este sector dentro de nuestra economía turística".

Según los datos del cierre del ejercicio 2025, los campos de golf de la provincia registraron 221.022 green fees, lo que se tradujo en 726.372 pernoctaciones asociadas al turismo de golf, una cifra que representa casi el 24% del total de las pernoctaciones turísticas registradas en el destino. El impacto económico total del sector alcanza 54,14 millones de euros, mientras que la inversión inmobiliaria vinculada al desarrollo del golf en la provincia supera los 2.160 millones de euros.

PROMOCIÓN EN EUROPA Y TUROPERADORES

Los detalles del Plan de Acción y Comercialización Golf Huelva La Luz 2026 han sido presentados por la presidenta de la Agencia Destino Huelva y diputada de Turismo quien ha explicado las principales líneas de promoción previstas para reforzar la presencia del destino en los mercados internacionales del turismo de golf. Entre las acciones previstas destaca el Circuito Golf Huelva La Luz, que recorrerá ocho clubes de golf de España y Portugal y permitirá promocionar la oferta de la provincia entre más de un millar de jugadores.

La estrategia incluye también la participación en encuentros profesionales del sector como el IAGTO European Convention, acciones promocionales en mercados en crecimiento como el francés, presencia en ferias especializadas como Golf Messe Zürich y jornadas profesionales dirigidas a la touroperación internacional en Alemania.

Entre las iniciativas más relevantes figura el Golf Huelva La Luz International Event, que reunirá en el prestigioso campo escocés de Carnoustie Golf Links a touroperadores especializados procedentes de quince países para conocer la oferta de golf del destino. El programa se completa con torneos, encuentros profesionales, acciones de co-marketing con operadores turísticos y la producción de material promocional específico para reforzar la presencia de la marca Golf Huelva La Luz en los principales mercados emisores.

Con este plan, la provincia busca "seguir consolidando" el turismo de golf como uno de los segmentos con "mayor valor añadido" para el destino Huelva, "capaz de atraer visitantes internacionales, diversificar mercados y reforzar la actividad turística durante todo el año".