Tres detenidos en Huelva con un cultivo de 565 plantas de marihuana en la barriada de la Navidad

HUELVA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una importante plantación de marihuana indoor situada en la barriada de La Navidad, además de que han sido detenidas tres personas como responsables de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico valorado en 12.000 euros.

Según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación comenzó en el mes de septiembre gracias a las informaciones recibidas que permitieron detectar un fuerte olor característico en las inmediaciones del inmueble.

De este modo, en la primera fase de la investigación, los agentes establecieron diferentes dispositivos de vigilancia y seguimiento sobre la vivienda y los investigados para comprobar los indicios que hacían pensar que en dicho inmueble existía una plantación de marihuana.

En una segunda fase, los agentes procedieron a la entrada y registro del lugar, localizando un total de 565 plantas de marihuana. La vivienda contaba con un gran número de ventiladores y aires acondicionados, así como una compleja instalación de enganches ilegales a la red eléctrica que facilitaba el crecimiento y cultivo de la plantación.

Una vez finalizado el registro, se procedió a la localización y detención de los tres responsables de la plantación, quienes formaban parte de la misma familia, por un presunto delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, que ha sido valorado en 12.000 euros.

Durante el operativo, los agentes comprobaron que el domicilio contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica con el objetivo de abastecer la plantación. Esta práctica, además de constituir un fraude, supone un importante riesgo de incendio y puede provocar continuos cortes de suministro que afectan a los vecinos de la zona.