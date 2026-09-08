Detenidos tres presuntos implicados en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) que costó la vida a tres personas

Dos agentes de la Guardia Civil con un detenido relacionado presuntamente con el tiroteo de Isla Cristina (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a tres hombres presuntamente implicados en el tiroteo de Isla Cristina producido el pasado domingo, 16 de agosto, que cobró la vida de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16.

Según ha concretado la Benemérita en una una nota, las investigaciones realizadas durante este tiempo, además de las inspecciones oculares en el lugar de los hechos y los análisis de las pruebas recogidas, han permitido identificar a una parte de los autores relacionados con los hechos, cuyas diligencias continúan aún bajo secreto de sumario.

Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil ha desplegado en la mañana de este martes, 8 de septiembre, un amplio dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital.