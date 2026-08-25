La Diputación de Huelva aprueba una ayuda urgente de 20.000 euros a Berrocal para afrontar daños del incendio de Niebla

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto al alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha aprobado una ayuda extraordinaria y urgente de 20.000 euros al Ayuntamiento de Berrocal para hacer frente a las necesidades "más inmediatas" derivadas del incendio forestal originado el pasado 6 de agosto en el paraje de Rabo Conejo, en el término municipal de Niebla.

Según ha indicado en una nota, junto a la aportación económica, la institución provincial va a poner a disposición del municipio tanto personal como asistencia técnica extraordinaria con el fin de facilitar la gestión de las actuaciones y de las ayudas necesarias para avanzar en la recuperación.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha trasladado esta decisión al alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, después de que el Ayuntamiento haya solicitado el auxilio de la institución provincial ante la magnitud de los daños. Toscano ha subrayado que "la Diputación ha respondido a una situación excepcional con medidas excepcionales, atendiendo las necesidades más urgentes que nos ha planteado el Ayuntamiento y poniendo a su disposición tanto recursos económicos como capacidad técnica".

El presidente ha señalado que la institución provincial "va a estar al lado de Berrocal durante todo el proceso de recuperación", al tiempo que ha asegurado que se van a seguir analizando las necesidades derivadas del incendio tanto en este municipio como en el resto de localidades afectadas, en coordinación con las demás administraciones.

"Ahora se trata de atender lo urgente, pero también de acompañar a los municipios en un proceso que va a necesitar tiempo, recursos y la implicación de todas las administraciones", ha indicado.

El incendio, que se ha dado por extinguido después de 15 días especialmente complejos, ha afectado a unas 33.000 hectáreas de once municipios y ha alcanzado un perímetro aproximado de 210 kilómetros. La situación ha revestido una especial gravedad en Berrocal, donde el fuego ha afectado prácticamente a la totalidad del término municipal, entre el 90 y el 95 por ciento de sus aproximadamente 12.500 hectáreas, aunque dentro del perímetro se han conservado algunas zonas de vegetación.

El alcalde de Berrocal ha trasladado a la Diputación la dimensión de un desastre que ha tenido consecuencias tanto naturales como económicas y sociales. La pérdida de masa forestal y de recursos naturales ha afectado directamente a sectores fundamentales para la economía local como la ganadería, la apicultura, los aprovechamientos forestales, la agricultura y el turismo rural y de naturaleza.

El fuego ha destruido pastos, vegetación y recursos forestales y ha reducido la capacidad productiva de numerosas explotaciones. A los daños sufridos por particulares y actividades económicas se suman las necesidades que tiene que afrontar el propio Ayuntamiento para recuperar la normalidad, garantizar la seguridad de la población y mantener la prestación de los servicios municipales.

Ante esta situación, la Diputación ha reforzado también su asistencia técnica al Ayuntamiento de Berrocal. El servicio de Secretaría-Intervención se ha ampliado con la dedicación de una persona a tiempo completo para coordinar las actuaciones administrativas que sea necesario poner en marcha, así como la tramitación de ayudas, contrataciones y solicitudes relacionadas con la recuperación del municipio.

De forma paralela, desde el área de Asistencia a Municipios se ha dispuesto otra persona de referencia en la propia Diputación para centralizar y coordinar las necesidades que vaya trasladando el Ayuntamiento y facilitar la respuesta de las distintas áreas de la institución provincial.

La Diputación señala que este apoyo extraordinario permitirá al municipio afrontar actuaciones urgentes relacionadas con la contratación de personal para las labores de recuperación y atención a la población, la limpieza y retirada de restos del incendio, la reparación y acondicionamiento de caminos, la recuperación de infraestructuras y equipamientos municipales, la atención al ganado y a las explotaciones apícolas, así como otras necesidades que vayan surgiendo durante las próximas fases.

La Diputación ha reiterado que continuará trabajando junto al Ayuntamiento de Berrocal y "mantendrá el seguimiento" de la situación en todos los municipios afectados para "estudiar nuevas medidas de apoyo en función de las necesidades que se vayan concretando".