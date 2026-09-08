Diputación de Huelva considera "histórico" acoger una etapa completa de La Vuelta por primera vez en todas sus comarcas

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto a la alcaldesa de Cortegana (Huelva), María del Mar Martín, en el corte de la cinta de la etapa 16 de La Vuelta Ciclista a España por el citado municipio. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

CORTEGANA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha valorado este martes 8 la salida de la etapa 16 de La Vuelta Ciclista a España en el municipio onubense de Cortegana, en el que ha valorado como "histórico" que por primera vez la provincia acoja una etapa completa, y que pasará "por todas las comarcas".

En un audio remitido por la institución provincial, Toscano ha afirmado que este martes es un día "muy importante" por "muchos motivos", como poder llegar a 190 países y a "millones de personas" a través de las retransmisiones. "Vamos a ver la provincia con esa riqueza paisajística, histórica y cultural", ha añadido.

Asimismo, el presidente de la Diputación se ha mostrado satisfecho por disfrutar de un evento "de primer nivel" en la provincia, puesto que "va a ayudar a acercar el deporte, a tener a los mejores en nuestra tierra y a ver cómo el deporte une, cómo el deporte muestra y cómo el deporte puede hacer que la provincia de Huelva siga creciendo turísticamente, siga creciendo porque es un lugar realmente extraordinario para cualquier evento deportivo".

En esta línea, Toscano ha agradecido a todos los alcaldes, incluida la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, "por hacerlo todo tan fácil, por hacerlo todo perfecto y por mostrar toda esa riqueza que tiene Huelva a todo el mundo".

Por otro lado, el presidente de la Diputación de Huelva ha asegurado que la repercusión mediática y económica es "imposible" de cifrar. No obstante, ha asegurado que "sin duda", respecto a la inversión que hace la provincia de Huelva, el retorno va a ser "muy, muy superior".

Finalmente, Toscano ha concretado que el paso de La Vuelta por Huelva provocará que el ciclismo vuelva a "tener ese tironcito que siempre ha tenido en la provincia", donde existen "muchos clubes" y "muchos aficionados".

Por su parte, la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín, ha declarado ante los medios junto al presidente de la Diputación el "orgullo" que siente ante tener la salida de esta etapa en un año "eminentemente onubense".

"Como alcaldesa estoy completamente emocionada de ver Cortegana así, rodeada del mundo del ciclismo, de todas las personas de la provincia que han querido venir a acompañarnos", ha agregado.

En línea con Toscano, la regidora ha agradecido a la organización de La Vuelta pro su ayuda y por facilitar que "todo esté perfecto", así como a la Diputación de Huelva por su "apuesta" por esta etapa.

"Hoy es un día histórico para Cortegana, hoy además coincide con el día de nuestra patrona y como dije en el inicio de esta etapa que ha sido durante muchos meses Cortegana formará parte de la historia de La Vuelta y La Vuelta formará parte de la historia de Cortegana", ha declarado, al tiempo de asegurar que "grandes eventos como este suponen una repercusión muy positiva" para el municipio.