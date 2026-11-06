Diputación de Huelva contrata 370 trabajadores para las seis obras propias que tiene asignadas este año al PFEA

Firma de los contratos del PFEA de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con la firma este viernes de los primeros contratos de peones y oficiales dan comienzo las obras propias que la Diputación de Huelva realiza a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2026 (PFEA), en sus edificios, instalaciones e infraestructuras. En total, el organismo provincial va a contratar un total de 370 trabajadores para seis obras.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, estas obras propias que tiene asignadas al PFEA van a suponer 6.800 jornales y cuenta con un presupuesto aproximado de un millón de euros.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado por el diputado de Reto Demográfico y Planes de Innovación Local, José Carlos Roda, ha firmado el contrato con algunos de los peones y oficiales que van a comenzar a trabajar ya en las diferentes obras que se van a realizar en el entorno de La Rábida, en Palos de la Frontera, en el complejo Vista Alegre de la capital, en el parque de Bomberos de Almonte, y en Mina Concepción, además de en las carreteras provinciales de la Sierra, Andévalo y Cuenca Minera.

Estas obras son proyectadas, gestionadas y ejecutadas por la Diputación, a través del Área de Planes de Innovación Local y Reto Demográfico.

Toscano, quien les ha dado la bienvenida y les ha hecho entrega de los equipos de protección, ha señalado que "se trata de un acto importante por un doble motivo. En primer lugar, para que todas estas personas puedan tener un contrato más que necesario para ellos, y en segundo lugar porque son obras que vienen a mejorar la provincia en muchos aspectos".

El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), ha recordado el presidente, "constituye uno de los pilares fundamentales de la provincia de Huelva, afianzando y arraigando la población a su territorio mediante la creación de empleo, contribuyendo con ello a la lucha contra la despoblación en las zonas rurales y siendo pieza fundamental en el reto demográfico".

Asimismo, ha añadido Toscano, "es generador de riqueza para las zonas donde se desarrollan las obras, pues potencia el tejido empresarial de las zonas afectadas a través de la compra de suministros y materiales, además de contribuir de manera fundamental a la realización de infraestructuras, que de otra forma serían muy complicadas de realizar, y vincular a las personas a su pueblo, pues ellos acaban viviendo y disfrutando de calles, edificios y todo tipo de infraestructuras en las que han colaborado a construir".

Junto a ello, la Diputación colabora y apoya en "todo lo que necesitan los municipios" para "llevar a buen fin" la realización de sus propios PFEA "desde el principio hasta el final".

Desde la redacción de proyectos, al asesoramiento continuo tanto técnico, arquitectónico, constructivo, laboral, administrativo o de cualquier índole, la inspección técnica de todas las obras de la provincia; además gestiona, controla, informa y efectúa el pago de todos los materiales y maquinarias a los municipios de toda la provincia que tienen afectados el PFEA, y responde a todas aquellas tareas para la que sea requerida.

Este año desde la Diputación, a través del Área de Planes de Innovación Local y Reto Demográfico, se han redactado aproximadamente 30 proyectos y 13 memorias valoradas, a todos aquellos municipios que lo han solicitado (18) por no contar con los medios técnicos ni humanos para ello.