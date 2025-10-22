Diputación de Huelva y Cruz Roja celebran un encuentro provincial sobre bienestar y salud para personas mayores

Encuentro 'Bienestar y salud: sumando vida a los años' en el Foro Iberoamericano de La Rábida. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), ha acogido este miércoles el encuentro 'Bienestar y salud: sumando vida a los años', una jornada organizada por la Diputación Provincial y Cruz Roja para "promover el envejecimiento activo, la salud emocional y la convivencia entre personas mayores de distintos municipios de la provincia".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en torno a 200 personas, entre participantes y voluntarios, han participado en la jornada, que ha sido inaugurado por el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado por la diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, y el vicepresidente provincial de Cruz Roja, Juan Ramos.

Durante su intervención, Toscano ha señalado que "la edad no es un límite, sino una oportunidad para seguir aprendiendo, compartiendo y disfrutando de la vida". "En la Diputación trabajamos cada día para que nuestros mayores vivan más y mejor, con servicios que garantizan su bienestar y su autonomía", ha subrayado.

Asimismo, el presidente ha insistido en que la institución provincial gestiona la ayuda a domicilio para más de 7.400 personas en los municipios onubenses, "un servicio esencial que permite a las personas mayores seguir viviendo en sus casas, en su entorno, con el apoyo y el cariño que necesitan".

Por otro lado, ha subrayado la "importancia" de encuentros como este para "reconocer el papel fundamental de las personas mayores y para seguir aprendiendo de su sabiduría y su experiencia".

Por su parte, el vicepresidente de Cruz Roja Huelva, Juan Ramos, ha señalado que este encuentro "refleja el compromiso de incluir a las instituciones como Diputación con una vejez activa, acompañada y con calidad de vida".

"Uno de los retos a nivel mundial es el envejecimiento de las personas, y desde Cruz Roja llevamos más de 25 años trabajando para las personas mayores, ofreciéndoles herramientas para cuidar mentes, emociones, fomentando la participación social, la igualdad de género y la despoblación de las zonas rurales", ha remarcado.

Cruz Roja Huelva atiende a 4.000 personas aproximadamente mayores de 65 años, gracias a los más de 2.800 voluntarios y voluntarias. "El área de mayores está representada en todas las asambleas que tenemos en la provincia de Huelva, doce en diferentes localidades, pero no solamente atendemos a estas personas en estas localidades, sino que llegamos a todas y cada una de las poblaciones de Huelva, es decir, en toda la provincia", ha explicado Ramos.

TALLERES DE GESTIÓN DE EMOCIONES

A lo largo de la jornada, los asistentes han participado en un taller de gestión de emociones, dirigido por la experta en Comunicación e Inteligencia Emocional Lola Pelayo; un taller de reminiscencia a través de la música, dirigido por Juana Urdaneta y Ángeles Vargas, y una visita teatralizada por los Lugares Colombinos a cargo de Platalea, en una experiencia que ha combinado aprendizaje, cultura y convivencia.

El proyecto, enmarcado en el Plan de Inclusión Social de la Diputación, forma parte del Programa de Personas Mayores de Cruz Roja, centrado en la promoción de hábitos saludables y la prevención de la soledad no deseada. Su enfoque se basa en la participación activa y el fortalecimiento de las relaciones sociales, ofreciendo a los mayores herramientas para cuidar su salud física y emocional, estimular la memoria y disfrutar del ocio en comunidad.

La jornada ha reunido alrededor de doscientas personas, entre voluntarias y participantes, de 15 municipios del Andévalo y la Sierra, entre ellos Villanueva de los Castillejos, El Almendro, Villablanca, Calañas, Aroche, Aracena o Puebla de Guzmán.

Con este encuentro, la Diputación de Huelva refuerza su compromiso con las políticas provinciales de bienestar y envejecimiento activo, una línea de trabajo que impulsa la autonomía personal, la atención de proximidad y la mejora de la calidad de vida en todos los municipios de la provincia.