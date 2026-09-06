Diputación de Huelva desplegará un 'plan desfibrilador' en la calle de municipios para ganar tiempo ante paradas

Archivo - El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en la entrevista. - JULIÁN PÉREZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado la puesta en marcha de un 'plan desfibrilador' con el objetivo de instalar estos dispositivos de soporte vital en la vía pública de todos los municipios de la provincia que carezcan de ellos, aprovechando en muchos casos la infraestructura y la videovigilancia de la red de cajeros automáticos provinciales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Toscano ha explicado que la iniciativa busca garantizar el acceso las 24 horas a estos equipos, superando las limitaciones actuales de ubicación en instalaciones municipales o polideportivos que permanecen cerrados durante los fines de semana. "Queremos que estén en la calle. Creemos que se puede salvar una vida en un segundo y es algo que hoy día es fácil", ha señalado.

Para evitar actos vandálicos, el presidente provincial ha planteado aprovechar la ubicación de los 38 cajeros automáticos desplegados por la institución provincial. "Los cajeros tienen cámara; la idea es poner el aparato al lado para que se vea y sirva además como un punto de referencia claro para los vecinos", ha detallado, citando como ejemplo de éxito el caso del municipio de Cumbres Mayores.

Por otro lado, Toscano ha repasado el estado de ejecución de la red de cinco oficinas comarcales proyectadas para vertebrar la provincia. Tras la entrada en funcionamiento de la sede de Aracena, las obras de la oficina de Cortegana se encuentran actualmente en ejecución, mientras la Diputación ultima la búsqueda de inmuebles en la Cuenca Minera, el Andévalo y el Condado.

El presidente de la institución provincial ha remarcado la dificultad de localizar espacios "en puntos estratégicos y con costes de obra asumibles", aunque ha precisado que varias ubicaciones están "bastante avanzadas".

Asimismo, Toscano ha valorado de forma "muy positiva" el impacto del Consejo de Alcaldes impulsado en este mandato, un órgano en el que participan los 80 municipios onubenses y las dos entidades locales autónomas (ELA).

Según Toscano, este foro "agiliza" el traspaso de información y genera un espacio "de colaboración" donde los regidores "se ayudan entre sí a resolver problemas comunes" y orientan el diseño de las políticas públicas provinciales atendiendo a la diversidad del territorio.