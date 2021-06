La Diputación de Huelva edita el cuento 'La clínica de los niños 'estropeados' a beneficio de una asociación

HUELVA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial Salvador Gómez ha presentado este jueves el libro titulado 'La clínica de los niños 'estropeados', un cuento creado por Jesús Ortega, psicólogo sanitario y trabajador de la asociación sin ánimo de lucro Ariselvi de Villablanca (Huelva), y editado por la Diputación de Huelva a beneficio de esta entidad.

Se trata de una entidad que dedica su esfuerzo y trabajo a los niños con discapacidad intelectual y física, enfermedades raras y problemas de conducta, principalmente, y cuya aspiración es llegar a convertirse en un CAIT (Centro de Atención Temprana). Todo lo que se recaude con la venta de la obra se donará íntegramente a esta asociación.

Acompañado por el autor del cuento y por la presidenta de Ariselvi, Elena Lorenzo, el diputado provincial ha explicado que "se trata de un pequeño cuento, dedicado a esos pequeños que nos descubren cada día los valores más importantes del ser humano como son la empatía, la comprensión, el afecto y el amor; y, como todos los cuentos, tiene una moraleja: cómo el amor y el cariño pueden sanar a las personas".

Para el diputado, "si algo nos ha enseñado esta terrible experiencia de la pandemia que hemos vivido es a ver y distinguir lo fundamental de lo accesorio, a valorar lo más valioso que tenemos los seres humanos y apreciar lo esencial en nuestra vida". No obstante, "no podemos olvidar que hay personas que no necesitan un coronavirus para recoger esa enseñanza porque la vida les ha puesto frente a circunstancias difíciles de aceptar y sobrellevar, como es la discapacidad de un hijo, y lo han hecho con entereza, con entrega y con amor sin límites", ha continuado.

"A todos ellos y ellas va dedicado este libro, y por supuesto a todos esos niños y niñas que este cuento llama 'estropeados' y que os recomiendo porque, de verdad, se lee con una sonrisa de esperanza en los labios", ha subrayado.

Gómez ha incidido en que desde la Diputación de Huelva quieren contribuir a divulgar, sensibilizar, concienciar y normalizar los problemas de la infancia, la discapacidad y la atención temprana, por lo que, cuando vinieron a exponer su proyecto, "empatizamos enseguida con la idea porque esa es la función de las administraciones, no solo garantizar unos servicios públicos de calidad sino también dar un impulso a las iniciativas de colectivos sociales que ponen en el centro a las personas".

Por su parte, Jesús Ortega, autor del cuento, ha agradecido de corazón a la Diputación su ayuda incondicional para la publicación de la obra ya que "en ningún momento hubo negativa, sino todo lo contrario, todo fueron facilidades hasta llegar a este día en el que tenemos al fin este pequeño libro en nuestras manos y que no por ser pequeño deja de ser grande", ha indicado.

Para el autor del cuento, "esa grandeza viene de su origen: una asociación que hace una labor inmensa entre todas esas personas que viven día a día con discapacidad intelectual y física, enfermedades raras, parálisis, problemas de comportamiento o autismo, entre otras, detrás de la que hay profesionales y sobre todo madres guerreras, que son las que realmente nos empujan a diario para que este proyecto siga adelante".

Respecto al libro, "surge porque, debido a los problemas de financiación y de acceso a las subvenciones, para poder seguir funcionando como asociación y sufragar el pago de los diferentes profesionales que trabajan en ella, se me ocurrió escribir un pequeño cuento con el fin de publicarlo y obtener así algo de financiación extra para poder seguir avanzando en este proyecto, que aspira a convertirse en un CAIT (Centro de Atención Temprana)", ha explicado.

Como ha señalado el autor, "el cuento está compuesto por 11 páginas llenas de amor en las que se habla sobre todo de emociones, --afecto, cariño, empatía--, e ilustradas con una serie de dibujos que, en muchas ocasiones, dicen más que las palabras".

Sobre el término 'estropeado' al que hace alusión el título, Ortega ha aclarado que "en ningún momento es un término despectivo, muy al contrario, ya que es la forma en que denominaba cariñosamente y sin ningún tipo de maldad un niño, desde la inocencia de sus cuatro años, a sus compañeros con discapacidad".

Por último, la presidenta de Ariselvi, Elena Lorenzo, ha agradecido "como responsable de la asociación y como madre de persona con discapacidad la generosidad de Jesús al crear este cuento de integración, humanidad y realidad y a la institución provincial por hacernos el camino tan fácil".