La Diputación de Huelva impulsa proyectos de prevención social con una línea de ayudas de 147.500 euros

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HUELVA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Prevención Social, ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria de tramitación anticipada del programa 'La Diputación Previene 2026', una línea de subvenciones destinada a apoyar a las entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de prevención social y promoción de hábitos de vida saludable en la provincia.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 24 de julio a través de la sede electrónica de la institución provincial, han informado desde la institución provincial en una nota.

La convocatoria, aprobada por resolución de la Presidencia el pasado 16 de junio, cuenta con un presupuesto máximo de 147.500 euros, que se imputará al ejercicio presupuestario de 2027 mediante tramitación anticipada, condicionado a la aprobación definitiva de las cuentas provinciales.

Estas ayudas, según han señalado, están dirigidas a asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente, que desarrollen proyectos en la provincia de Huelva. Cada entidad podrá optar a financiación para un único proyecto.

El objetivo de esta convocatoria es contribuir a la financiación, total o parcial, de programas y actuaciones orientados a la promoción de hábitos de vida saludables y a la prevención de conductas adictivas, tanto las relacionadas con el consumo de sustancias como tabaco, alcohol, psicofármacos o drogas ilegales, como aquellas vinculadas a las denominadas adicciones sin sustancia, entre ellas el juego de apuestas o el uso inadecuado de las Tecnologías de la Relación, la Información, la Comunicación y el Ocio (TRICO).

Asimismo, la convocatoria contempla iniciativas que fomenten alternativas de ocio saludable, especialmente entre la población juvenil. No podrán acogerse a estas ayudas aquellos proyectos que ya reciban financiación de otras áreas o servicios de la Diputación de Huelva para la misma finalidad.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma telemática a través del catálogo de servicios de la sede electrónica de la institución provincial, utilizando el modelo establecido para esta convocatoria y acompañadas de la documentación requerida en formato PDF. El acceso al procedimiento se realizará mediante certificado digital o sistema Cl@ve.

Desde el ente provincial han recordado a las entidades interesadas que, si la documentación supera el límite de carga permitido durante la presentación inicial de la solicitud, podrá incorporarse posteriormente desde la Carpeta Ciudadana de la sede electrónica, siempre dentro del plazo de presentación.

Las bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran recogidas en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva y toda la información relativa al procedimiento, documentación y requisitos está disponible en la sede electrónica de la institución provincial.