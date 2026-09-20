Diputación de Huelva lleva a fase final de Huelva Ignite a catorce jóvenes que completaron itinerario de emprendimiento

Visita de participantes de Huelva Ignite en la sede del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva afronta la fase final de Huelva Ignite, el programa impulsado a través de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva "para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes de la provincia y acompañarlos en el desarrollo de sus ideas y proyectos". Un total de catorce alumnos de tres centros educativos de la provincia han completado con éxito las diferentes etapas de formación, mentoría y acompañamiento desarrolladas durante los últimos meses y participarán ahora en las actividades con las que culminará esta primera edición del programa.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, los jóvenes pertenecen al IES La Rábida, de Huelva; el Cpifp Profesor José Luis Graíño, de Palos de la Frontera; y el IES Delgado Hernández, de Bollullos Par del Condado. Huelva Ignite inició su recorrido el pasado mes de marzo conel evento Start Ignite, celebrado en el Foro Iberoamericano de La Rábida, una jornada dirigida a "acercar el emprendimiento a los jóvenes, despertar nuevas inquietudes y dar a conocer experiencias empresariales desarrolladas desde la provincia", en el que participaron 350 alumnos de diez centros educativos de la provincia.

A partir de este primer encuentro, casi medio centenar de alumnos accedieron a las fases de formación y mentoría, iniciando un proceso de acompañamiento progresivo con el que la Diputación ha buscado "facilitarles conocimientos, herramientas y experiencias útiles para avanzar en sus iniciativas emprendedoras".

Durante la fase de formación, los participantes han recibido clases y tutorías personalizadas, orientadas a trabajar sus ideas y adquirir conocimientos vinculados al desarrollo de proyectos emprendedores. El programa ha avanzado posteriormente hacia una fase de mentoría en la que se ha reforzado especialmente el contacto con el tejido empresarial y con los recursos disponibles para apoyar el emprendimiento en la provincia.

Dentro de esta etapa, los alumnos han realizado visitas a empresas tractoras, que les han permitido acercarse a diferentes realidades empresariales, conocer experiencias profesionales y entrar en contacto directo con el funcionamiento de compañías y sectores con presencia en Huelva. Asimismo, los participantes han realizado una visita y jornada formativa en la sede del Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de la Junta en Huelva, donde han podido conocer los servicios, recursos y herramientas de apoyo disponibles para quienes quieren desarrollar una iniciativa empresarial.

De esta forma, Huelva Ignite ha combinado durante su desarrollo formación, atención personalizada, mentoría y experiencias prácticas, dando continuidad al trabajo iniciado en Start Ignite y manteniendo el acompañamiento a los jóvenes a medida que han avanzado por las distintas fases del programa.

Los catorce alumnos que han completado este recorrido iniciarán la fase final este martes, 22 de septiembre, con su participación en Al Andalus Innovation Venture, en Sevilla. La visita permitirá a los jóvenes conocer "de primera mano uno de los encuentros dedicados a la innovación y al emprendimiento que reúne a 'startups', empresas, inversores y otros agentes del ecosistema innovador".

De este modo, para los participantes de Huelva Ignite supondrá una "nueva oportunidad de acercarse a iniciativas emprendedoras y proyectos innovadores reales, conocer diferentes modelos de desarrollo empresarial y ampliar la visión adquirida durante los meses anteriores de formación y mentoría". Esta actividad responde al planteamiento práctico con el que la Diputación de Huelva ha concebido el programa, complementando la formación recibida con el conocimiento directo de empresas, profesionales, emprendedores y espacios en los que se generan y desarrollan nuevos proyectos.

En concreto, la última actividad del itinerario tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre, cuando los catorce jóvenes participarán en un Bootcamp en el Camping Giralda de Isla Cristina. Durante dos jornadas de convivencia, los participantes combinarán actividades formativas y de carácter lúdico con sesiones en las que estarán acompañados por empresarios y mentores. El objetivo será completar el trabajo realizado a lo largo del programa en un formato intensivo "que favorezca también la convivencia, el intercambio de experiencias y la creación de vínculos entre los jóvenes".

Así, el Bootcamp pondrá el cierre a un itinerario iniciado con Start Ignite y desarrollado posteriormente mediante las fases de formación y mentoría, hasta alcanzar esta etapa final con los catorce alumnos que han completado el proceso. Con Huelva Ignite, la Diputación de Huelva desarrolla una iniciativa dirigida no solo a fomentar la cultura emprendedora entre los jóvenes, sino también a "ofrecer acompañamiento y continuidad a quienes muestran interés por avanzar en este ámbito".

Además, el programa responde al objetivo de fortalecer la conexión entre jóvenes, centros educativos, empresas, mentores, administraciones y agentes del ecosistema emprendedor, "generando un entorno que facilite el desarrollo de nuevas iniciativas y contribuya a que el talento encuentre oportunidades en la propia provincia". La Diputación plantea Huelva Ignite con vocación de continuidad, con el propósito de "seguir ampliando la comunidad generada alrededor del programa y consolidar nuevas acciones que permitan detectar, formar y acompañar el talento emprendedor de la provincia".