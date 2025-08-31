La Diputación de Huelva promociona el destino turístico de la ciudad en Alemania

Imagen de la Diputación de Huelva en el Museumsuferfest (Festival de la Orilla de los Museos) en Frankfurt (Alemania). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

La Agencia Destino Huelva ha participado en 'Spanien am Main', un evento cultural que forma parte del famoso festival anual Museumsuferfest (Festival de la Orilla de los Museos) en Frankfurt (Alemania). La asistencia a uno de los festivales más grandes de Europa en su categoría ha ratificado "el interés que el destino Huelva despierta entre los miles de visitantes a este evento, en el que provincia onubense está presente desde hace más de una década".

En una nota de prensa, la Diputación de Huelva ha informado que decenas de museos con diversas actividades, múltiples escenarios con una variada programación cultural y en torno a 500 stands, muchos de ellos gastronómicos, hacen de esta Feria "un enclave perfecto" para la promoción turística, "como demuestra la ingente cifra de visitantes durante los tres días que se ha celebrado la muestra".

La directora de la Agencia Destino Huelva, Marian Gómez, junto a técnicos de la Agencia han dado a conocer los recursos turísticos de Huelva, con su amplia oferta de atractivos, lo que ha suscitado, según la Institución Provincial, "todo el interés del público alemán que, además de sol y playa, busca cada vez más turismo relacionado con la naturaleza, senderismo, espacios singulares, espacios naturales protegidos, de los que la provincia de Huelva es rica en su territorio".

La Agencia ha compartido espacio con Prodetur Sevilla y el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, en una edición a la que también han asistido la Costa del Sol y otros destinos turísticos de España.

La Diputación ha explicado que el evento 'Spanien am Main' --España en el Meno (nombre del río)-- es un espacio temático dedicado a la promoción de la cultura española, ofreciendo a los visitantes "una muestra de su diversidad a través de música y actuaciones en vivo, gastronomía, información turística y cultural y actividades como demostraciones de baile y talleres, entre otras".

Además, ha resaltado que la 'Spaniem am Main' es la mayor actividad dirigida al público que la Oficina Española de Turismo en Frankfurt organiza cada año, contando con el apoyo de la Embajada en Alemania y el Consulado General de España en Frankfurt, así como el Instituto Cervantes y la Coeca.

La 'Ribera de los Museos' combina arte y cultura, música y gastronomía en un espacio dominado por el río y los museos de la ciudad en una época del año en la que "Frankfurt ofrece su mejor cara", ha señalado.

Además de los stands y carpas expuestos a lo largo del paseo, y los espectáculos que se celebran toda la jornada, la Institución Provincial ha apuntado que el visitante tiene la oportunidad de acceder a los museos de la ciudad por medio de un pase válido los tres días y a un precio muy reducido.

Durante tres días, las dos orillas del río Main congregan a todo tipo de público --familiar, joven y senior-- no sólo de Frankfurt, sino de los alrededores, que se acerca expresamente al evento. Esto permite ofrecer actividades diferentes, orientadas a distintos tipos de público y adecuadas a cada horario.