La Diputación de Huelva traslada su "sentido pesar" y "cariño" a los familiares y amigos de Fátima Báñez

Archivo - La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez. - Jose Velasco - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha querido trasladar "en estos momentos de profundo dolor", el "más sentido pesar y cariño" de todos los miembros de la institución provincial a "toda la familia" de la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo y Seguridad Social con gobiernos del PP, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, así como a sus compañeros y amigos.

En una publicación emitida en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, el organismo supramunicipal ha lamentado que "la nueva tragedia ferroviaria ha vuelto a golpear a Huelva", ya que entre los 69 fallecidos contabilizados hasta ahora se encuentra la exministra onubense Fátima Báñez, "un referente para nuestra provincia, Andalucía y España".

"Nada puede consolarlos, pero deseamos que el afecto de nuestra tierra les hagan sentir acompañados. Descanse en paz", concluye el comunicado de la Diputación onubense.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza.