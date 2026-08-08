La Diputación oferta 24 rutas a los ayuntamientos dentro del programa 'Conozca la provincia de Huelva'

Imagen del programa 'Conozca la provincia de Huelva'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, en colaboración con la Agencia Destino Huelva, ha puesto en marcha un año más el programa 'Conozca la provincia de Huelva' con el objetivo de fomentar el conocimiento de los recursos turísticos de la provincia de Huelva entre su población.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, la actividad está dirigida a entidades locales y tiene como fin dinamizar el turismo en la provincia a través de visitas guiadas por un total de 24 rutas que hacen singular el territorio onubense.

Como gran novedad este año, y por primera vez, según ha señalado, el programa 'Conozca la provincia de Huelva' se ha incluido en las fichas de Concertación, siendo una de las cuatro nuevas fichas que se han puesto al servicio de los ayuntamientos, quienes pueden solicitar una única ruta para un máximo de 55 personas por municipio.

Las rutas que se pueden realizar son las siguientes: Ruta Doñana y su FE rociera, Ruta Legado Británico de Valverde y su patrimonio industrial, Descubriendo un Rinconcito Serrano: Santa Olalla del Cala, Ruta Conjunto histórico de Niebla y Dolmen de Soto de Trigueros, Ruta Jabugo Mágico, Ruta Salinas y Muelle del Tinto de San Juan del Puerto, Ruta Villarrasa Monumental y sus Molinos Harineros, Ruta Cortegana medieval, Ruta Viaje por la Huelva Colombina, Ruta Higuera de la Sierra, pueblo de Reyes, Ruta Aroche milenaria: fe, defensa y el legado de Arucci Turóbriga, Ruta Tras las huellas de Platero y La Pinta, Ruta British Huelva y el Decano colombino, así como Ruta Isla Saltés y Patrimonio minero de Corrales.

También están disponibles la Ruta De Lepe a La Antilla: Paseo entre Historia y Mar, Ruta Villalba Cultural y su enología, Ruta Escacena Milenaria: de Tartessos a la Modernidad, Ruta Mi Huelva tiene una Ría y un patrimonio pesquero en Punta Umbría, Ruta Arquitectura Señorial y Sabor Palmerino, Ruta El Oro Blanco Artesanal de Isla Cristina, Ruta Aracena en profundidad y sus tesoros gastronómicos, Ruta Territorio Toro: Vida y bravura en la Dehesa triguereña, Ruta Paisaje marciano y Arte Vanguardista, y Ruta Esencia ibérica: Innovación y Arte Culinario en la Cuna del Jamón.

Las visitas previstas podrán realizarse preferiblemente en los meses de buen tiempo y como máximo hasta el día 31 de octubre de 2026, exceptuándose las fechas de no disponibilidad y adaptándose a las particularidades de cada ruta.